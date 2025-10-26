影／又是要領錢裝潢…台中警識破詐團老哏 助七旬婦保積蓄

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬林姓婦人在23日前往北區一間銀行欲匯款10萬元到指定帳戶內，宣稱是「裝潢費用」，行員發現有異，通知警方到場，確認婦人已中歹徒老哏，且該帳戶已被警示，順利保住婦人積蓄。

七旬林姓婦人23日中午前往銀行臨櫃提領新10萬元，告知要支付「房屋修繕費」。細心行員察覺她神情緊張、說詞閃爍，且與近期常見的「工程詐騙」手法如出一轍，立即啟動關懷提問機制，並通報第二分局立人派出所派員協助。

立人所副所長張慶成、警員謝嘉原到場，經了解後發現，林婦人所稱的「工程行」無具體名稱或地址，雙方僅以電話聯繫，對方更急著催促「先匯工程訂金」。

警員調閱警用資料系統後，發現該收款帳號早被多次通報為可疑帳戶，疑似為詐騙集團使用。

警員向婦人說明「假修屋、真詐財」的慣用手法，提醒她許多詐騙集團會以「屋況急修」、「材料缺貨」、「先付訂金」等話術博取信任，實際上錢一入帳就人間蒸發，經員警與行員耐心勸導，婦人最終恍然大悟，立即打消匯款念頭，成功守住10萬元退休積蓄。

第二警分局長鍾承志提醒民眾，工程詐騙雖是老梗，但仍有人受騙，若有自稱裝修業者、投資顧問、檢警或親友要求您「轉帳」、「提領現金」，務必先冷靜查證。可撥打165反詐騙專線或就近報警，讓警方協助辨識真假，別讓辛苦錢被「假工程」給修走。

台中市林姓婦人23日中歹徒詐騙話術，警方與銀行聯手阻詐。圖／第二警分局提供

