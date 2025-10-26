基隆市府社會處緊急澄清 粉專遭冒名引誘加line索個資詐騙
基隆市政府社會處官方粉絲專頁昨晚緊急澄清指，有山寨版粉絲專頁假冒市府社會處粉專名義，張貼活動課程，引誘民眾加入line群組，索取個人資料，恐遂行詐騙目的，請市民千萬別誤信。
社會處表示，假冒基隆市政府社會處粉專的追蹤者人數只有十位數，真正市府社會處的追蹤者人數有1.2萬，雖然冒用市府的標誌，但人數明顯不同，可以分辨真假。
市府社會處昨晚在官方粉專澄清指出，假冒政府機關粉專又出沒，假粉專「不是社會處、不是社會處、不是社會處」。社會處不會要求民眾加入任何群組，也不會要求提供個人資料及銀行帳戶。
市府社會處說，近期有民眾發現假粉專假冒市府社會處名義，張貼活動課程，引誘民眾加入line群組，索取其個人資料，請市民千萬別誤信，市府們絕不會透過社群平台隨意徵求民眾個人資料。
市民如有疑慮，可撥打機關電話查詢真偽，若接獲類似要求填寫個資或點擊不明連結的貼文，務必保持警覺，切勿輕信。遇有疑似假冒政府機關或可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證，守護資訊與財產安全。
