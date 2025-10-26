聽新聞
陳志集團高層 曾免簽來台

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

英、美大動作制裁出身中國福建的太子集團及其首腦陳志等人，台灣檢方已介入偵辦，並指揮刑事局等單位調查太子集團在台灣的業務是否違法，至於加入太子集團並被美方列入制裁名單的台灣人，檢警已掌握身分背景，將進一步調查。

美國公布制裁太子集團的消息曝光後，我方已派員到美國與相關單位開會，了解陳志等人在台灣的違法事由。據了解，陳志與數名台灣人在台成立公司，因此遭美方盯上，刑事局對相關進度不願透露與評論，只說「已由檢方指揮偵辦」。

據查，陳志集團在台灣登記公司，多是為集團母公司服務，表面上是「投資顧問公司」，私底下可能涉及地下匯兌、博弈業務等洗錢金融往來，目前檢警著眼金流是否涉及不法。

太子集團首腦陳志曾出入台灣至少十次，並在台灣登記多家公司，另有一名集團高層曾免簽入境台灣，同時台灣有三名女子參與集團業務。檢警指出，陳志等人尚未被制裁時，常自由出入歐美先進國家，出入台灣時，我國也未被歐美執法單位通知，因此陳志等人來台，未被海關及移民單位注意。

但太子集團遭英、美制裁後，檢警已調閱相關資料，對相關人員先前的入境紀錄與背景，已經掌握並開始調查。至於遭美方制裁的台灣人究竟單純是人頭，還是參與實際經營，待釐清。

