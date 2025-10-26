太子詐團遭美國起訴 調查局暗助

調查局長陳白立(左)去年率團訪問帛琉，分享偵辦電詐與水房經驗。右為帛琉司法部公安局長。圖／調查局提供

美國與英國上月十四日聯手，制裁柬埔寨跨國洗錢組織太子集團，由美國起訴創辦人陳志，九家台灣公司、三名台灣女子涉案。據了解，調查局兩年前接獲帛琉求助，指該集團在當地從事詐騙等活動，中共勢力疑介入，調查局調派四名調查官至帛琉，暗助該國司法單位偵查技術與金流分析，相關情資也送交美國司法部，是全案能起訴的轉折點。

台北市調查處中正站去年掌握太子集團在台洗錢及三台女涉案情資，意外發現一段插曲：陳志曾派友人王昱棠在台成立天旭博弈公司，後來又認識新加坡籍男子張剛耀，張建議陳可將詐欺所得買豪宅洗錢，陳請王、張共同管理資產，詎料王、張內鬨，張還侵吞不法所得，陳才多次來台追產。

美國司法部起訴書指出，陳志主導「網絡詐騙帝國」，罪名涵蓋電詐、人口販運、虛擬貨幣投資詐騙、洗錢，在台設立太子不動產、睿督、邁羽、博居、博居貳、鳴灣、澄碩、聯凡和聯凡貳公司，其中八間都登記在台北市「和平大苑」豪宅內，負責人為「林忠良」。

太子集團是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，調查局國家安全維護處情資顯示，該集團曾在帛琉行詐、洗錢，在台置辦豪宅的金流可能與在帛琉犯罪有關。

台灣與帛琉簽有司法互助協定，帛琉前年就向調查局求助，指太子集團以合法掩護非法，在當地從事詐騙、博弈水房，不排除中共勢力滲透。

調查局研判太子集團與中共的一帶一路有密切資金往來，集團在帛投資案多靠近關鍵基礎設施，並享有九十九年的土地租期。帛琉位居東南亞、澳洲及西太平洋樞紐，戰略地位重要，為中共潛在滲透目標，調查局先後調派四名調查官助帛清查金流，並掌握陳志身分，將情資送交美方。

調查局長陳白立去年十二月訪問帛琉，帛琉旋即偵破大陸人士經營的線上博弈水房，查獲七名陸籍犯嫌，研判該水房就是太子集團境外中繼洗錢中心。太子集團透過旗下「Grand Legend」公司，與帛琉犯罪組織合作，藉開發渡假村從事詐騙洗錢。美國財政部公布的制裁資料指出，有三名年輕台灣女子也在該公司工作。

北檢調閱集團在台公司註冊與稅籍資料，發現豪宅內實無商業行為，專案小組連假時緊鑼密鼓蒐證，近日將有偵查作為。