台人頭公司氾濫 成打詐困境

我國對公司設立登記管制態度寬鬆，以致人頭公司浮濫，迄今未見經濟部有何因應方案，成打詐大漏洞。過去曾發生四海幫海鐵堂以收購、申請等手法，成立卅七家人頭公司，勾結詐團進行多層次洗錢，短短半年金額高達廿五億元。檢方指出，人頭公司設立太容易，詐危條例應修法嚴格審查，才不會「愈打愈詐」。

詐團常用洗錢手法，是先用人頭設立公司，實務上常見一個地址登記十多家公司，隨後開設公司金融帳戶，再用收受貨款等名義出帳，如此不僅單日轉帳金額高，也避免直接去ＡＴＭ領錢風險。經濟部對公司設立的審查機制太過僵化，是第一線執法人員難解困境，也是洗錢防制隱患。

因近年詐團取得個人帳戶不易，詐團另種手法是收購營運不佳的公司，如此不僅可取得公司帳戶，還能以收受貨款等名義單日高額轉帳，也可省去車手去ＡＴＭ提款的風險。詐團知悉洗錢防制新法的第三方支付須量能登錄，因此在公司設立登記且向銀行申請虛擬帳戶成功後，即變更公司登記將第三方支付的營業項目去除，如此就不用向數發部做量能登錄，但該走的金流一樣照走，檢警偵辦的四海幫海鐵堂洗錢案，就是利用此手法規避查緝。

公司驗資不實也是一大漏洞，詐團找人頭設立公司後，通常股款不到三天就移轉，公司「名存實亡」。由於主管機關只管公司登記，儘管會計師簽證內容表示「當時」帳戶內有錢，但公司資本是否真存於帳戶，並無管制，詐團與洗錢者就是看準這點，大量找人頭開設公司金融專戶。檢察機關多次喊話，經濟部至今無「堵詐」作為。

洗錢防制法新制中，對提供人頭帳戶者，經告誡當日起，可管控其五年金融活動，但這招對公司金融帳戶根本沒用。公司若涉洗錢被抓，只要換個統編，重新申請公司設立即可，以致詐騙洗錢案不斷，讓查緝費時耗力。