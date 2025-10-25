快訊

「失蹤」權勢者去哪？習近平清洗前朝舊臣 一文看中共高層的殘酷鬥爭

加速詐騙訊息下架 數發部推流程電子化、攜手地方政府精準打詐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數發部外觀。圖／聯合報系資料照
數發部外觀。圖／聯合報系資料照

打詐工作是現行政府重要的工作之一，有賴中央與地方共同防堵，數位發展部已建立「網詐通報查詢網」 提供民眾、中央各級機關、與地方政府提報，以達快速下架詐騙廣告的目標。因應數位化政府，電子送達為中央與地方共同努力之方向。

自從去（113）年7月31日打詐專法公布後，台北市政府配合打詐專法積極加入打詐行列，自今（114）年5月起，每隔一至兩天即以紙本公文通知並要求Meta下架台北市政府在其廣告平台上查獲的詐騙廣告。並分別於6月18日及7月14日通報數發部，有關Meta未於24小時內即時將詐騙廣告下架之案件，要求數發部對Meta開罰。

數發部接獲台北市政府通知，即於7月30日聯合檢警調及台北市政府共同召開會議研商，並請Meta於會中陳述意見，會議決議以Meta系統性缺失進行裁罰，並要求限期改正，後依法裁處新台幣250萬元。截至目前為止，數發部對Meta裁罰已達新台幣1,850萬元。

依會中Meta陳述意見發現，台北市政府提供為紙本送達公文，未含有電子檔。因詐騙網址多為英數混合字串，人工輸入處理時，常無法準確辨識，如：1、I、l或0、O等字母混淆，以至延長處理時間，而無法於24小時內精準下架詐騙廣告。為解決紙本公文處理困難造成費時問題，數發部除要求Meta應於一個月內改善紙本公文處理流程，並於8月5日召開會議，邀集Meta等四大網路廣告平台業者、台北市政府及各縣市政府討論電子化通報方案，包括使用電子簽章電子公文傳送，或同步以Email、光碟等方式提供通報資料，以提升處理效率與準確度，並達成共識。本部已於9月1日起，正式提供各縣市政府採用網路詐騙通報查詢網通報，目前台北市政府、台中市政府及嘉義市政府等皆有採用電子通報Meta下架詐騙廣告之案件。

數發部認為，對於各級政府通報Meta處理下架詐騙訊息的作業，電子公文仍明顯優於紙本，將持續與台北市政府及Meta溝通協調，透過數位科技手段，改進Meta處理下架各級政府所通報的詐騙訊息的流程，加快處理速度，並降低人工作業需求，共創雙贏，一同打擊詐騙。

詐騙 打詐 數發部

延伸閱讀

北市主動打詐卻被數發部扯後腿？蔣萬安說話了

獨／網路詐騙橫行 北市控數發部「這舉動」偏袒社群平台業者妨礙裁罰

北市AI打詐超強！半年蒐報2萬件詐騙廣告 還會「成長進化」

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

相關新聞

北市主動打詐卻被數發部扯後腿？蔣萬安說話了

北市府要求社群平台業者24小時內下架詐騙廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報平台業者太慢，引發第一線打詐人員不滿；台北...

「反詐機構」也成詐騙手法...他連續被「各種騙」損失超過500萬

網路詐騙猖獗，北市1名被害人連續被網路廣告詐騙三次，損失逾513萬，先被兩次投資詐騙後，最後被誆稱是反詐機構的詐騙集團，...

獨／網路詐騙橫行 北市控數發部「這舉動」偏袒社群平台業者妨礙裁罰

詐騙橫行，北市府要求社群平台業者提供詐騙廣告內含的通訊軟體帳號提供警方，業者卻置之不理，經市府函報數發部裁罰，北市官員指...

北市AI打詐超強！半年蒐報2萬件詐騙廣告 還會「成長進化」

北市府今年2月跨局處成立「打詐小組」，3月便啟動自主研發的AI詐騙廣告偵測系統，不僅是地方政府首創，且24小時不間斷偵測...

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

北市府要求社群平台業者24小時內下架涉詐廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報業者太慢，但當時根本沒將地方納入電子通報系...

冷眼集／數發部到底要打詐還是助詐？

數發部成立三周年，本應是檢視「數位國家」成果的時刻，然而其射出的「三支箭」中，以「推動打詐工作」為首的一箭，卻像是射向了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。