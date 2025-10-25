加速詐騙訊息下架 數發部推流程電子化、攜手地方政府精準打詐

數發部外觀。圖／聯合報系資料照

打詐工作是現行政府重要的工作之一，有賴中央與地方共同防堵，數位發展部已建立「網詐通報查詢網」 提供民眾、中央各級機關、與地方政府提報，以達快速下架詐騙廣告的目標。因應數位化政府，電子送達為中央與地方共同努力之方向。

自從去（113）年7月31日打詐專法公布後，台北市政府配合打詐專法積極加入打詐行列，自今（114）年5月起，每隔一至兩天即以紙本公文通知並要求Meta下架台北市政府在其廣告平台上查獲的詐騙廣告。並分別於6月18日及7月14日通報數發部，有關Meta未於24小時內即時將詐騙廣告下架之案件，要求數發部對Meta開罰。

數發部接獲台北市政府通知，即於7月30日聯合檢警調及台北市政府共同召開會議研商，並請Meta於會中陳述意見，會議決議以Meta系統性缺失進行裁罰，並要求限期改正，後依法裁處新台幣250萬元。截至目前為止，數發部對Meta裁罰已達新台幣1,850萬元。

依會中Meta陳述意見發現，台北市政府提供為紙本送達公文，未含有電子檔。因詐騙網址多為英數混合字串，人工輸入處理時，常無法準確辨識，如：1、I、l或0、O等字母混淆，以至延長處理時間，而無法於24小時內精準下架詐騙廣告。為解決紙本公文處理困難造成費時問題，數發部除要求Meta應於一個月內改善紙本公文處理流程，並於8月5日召開會議，邀集Meta等四大網路廣告平台業者、台北市政府及各縣市政府討論電子化通報方案，包括使用電子簽章電子公文傳送，或同步以Email、光碟等方式提供通報資料，以提升處理效率與準確度，並達成共識。本部已於9月1日起，正式提供各縣市政府採用網路詐騙通報查詢網通報，目前台北市政府、台中市政府及嘉義市政府等皆有採用電子通報Meta下架詐騙廣告之案件。

數發部認為，對於各級政府通報Meta處理下架詐騙訊息的作業，電子公文仍明顯優於紙本，將持續與台北市政府及Meta溝通協調，透過數位科技手段，改進Meta處理下架各級政府所通報的詐騙訊息的流程，加快處理速度，並降低人工作業需求，共創雙贏，一同打擊詐騙。