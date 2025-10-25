快訊

MLB／是真的！藍鳥對道奇灌9分大局 巴格敲史上首支代打滿貫砲

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

14歲就得糖尿病！國二女「每天吃這些」血糖狂飆 媽崩潰：我害她一輩子

北市主動打詐卻被數發部扯後腿？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市府要求社群平台業者24小時內下架詐騙廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報平台業者太慢，引發第一線打詐人員不滿；台北市長蔣萬安今表示，北市持續透過AI系統24小時不間斷偵測詐騙廣告，並且即刻要求平台業者來下架。

本報報導，北市要求社群平台業者24小時內下架涉詐廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報業者太慢，但當時根本沒將地方納入電子通報系統；且改用數發部電子系統通知業者後，反而讓詐騙廣告存活逾60小時，比紙本更慢，錯過「黃金打詐期」，不知有多少人被騙？

蔣萬安指出，其實台北市整體打詐的成效，每一次治安會報他都親自主持，特別關注北市整個打詐情形，也持續透過AI系統24小時不間斷偵測，並且即刻要求平台業者來下架詐騙廣告，所以市府會持續和數發部，還有平台來積極打擊詐騙。

台北市長蔣萬安上午參加大安森林公園生態博覽會開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加大安森林公園生態博覽會開幕式受訪。記者楊正海／攝影

詐騙 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安穿設計師服登時裝周 笑回：考慮以後穿這類衣服辦公

基泰大直鄰損案…公辦都更陷難題？ 北市議員曝驚人原因

非洲豬瘟人心惶惶 綠民代要蔣萬安「別成盧秀燕第二」

今啟動協商 與新壽談「分手費」蔣萬安：一切依法依合約

相關新聞

獨／網路詐騙橫行 北市控數發部「這舉動」偏袒社群平台業者妨礙裁罰

詐騙橫行，北市府要求社群平台業者提供詐騙廣告內含的通訊軟體帳號提供警方，業者卻置之不理，經市府函報數發部裁罰，北市官員指...

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

北市府要求社群平台業者24小時內下架涉詐廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報業者太慢，但當時根本沒將地方納入電子通報系...

北市主動打詐卻被數發部扯後腿？蔣萬安說話了

北市府要求社群平台業者24小時內下架詐騙廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報平台業者太慢，引發第一線打詐人員不滿；台北...

「反詐機構」也成詐騙手法...他連續被「各種騙」損失超過500萬

網路詐騙猖獗，北市1名被害人連續被網路廣告詐騙三次，損失逾513萬，先被兩次投資詐騙後，最後被誆稱是反詐機構的詐騙集團，...

北市AI打詐超強！半年蒐報2萬件詐騙廣告 還會「成長進化」

北市府今年2月跨局處成立「打詐小組」，3月便啟動自主研發的AI詐騙廣告偵測系統，不僅是地方政府首創，且24小時不間斷偵測...

冷眼集／數發部到底要打詐還是助詐？

數發部成立三周年，本應是檢視「數位國家」成果的時刻，然而其射出的「三支箭」中，以「推動打詐工作」為首的一箭，卻像是射向了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。