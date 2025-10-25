北市主動打詐卻被數發部扯後腿？蔣萬安說話了

北市府要求社群平台業者24小時內下架詐騙廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報平台業者太慢，引發第一線打詐人員不滿；台北市長蔣萬安今表示，北市持續透過AI系統24小時不間斷偵測詐騙廣告，並且即刻要求平台業者來下架。

本報報導，北市要求社群平台業者24小時內下架涉詐廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報業者太慢，但當時根本沒將地方納入電子通報系統；且改用數發部電子系統通知業者後，反而讓詐騙廣告存活逾60小時，比紙本更慢，錯過「黃金打詐期」，不知有多少人被騙？