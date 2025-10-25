「反詐機構」也成詐騙手法...他連續被「各種騙」損失超過500萬
網路詐騙猖獗，北市1名被害人連續被網路廣告詐騙三次，損失逾513萬，先被兩次投資詐騙後，最後被誆稱是反詐機構的詐騙集團，聲稱要協助處理詐騙案追回資金，被害人乍聽之下急於把錢追回，再次掉進陷阱，欲哭無淚。
警方指出，北市1名受害人去年在臉書瀏覽看到一則投資廣告，話術包括「專業老師指導、保證獲利」群組內有人自稱「投資老師」與「助手」，分享股市走勢與「獨家內線」保證很快就能翻倍，被害人最終投入逾300萬元，直到想提領獲利，竟發現帳號遭鎖，對方也人間蒸發。
今年初，該受害人家中發生變故，在臉書上看到了一則「舊衣回收」廣告，被引導進Line群組，詐團話術是「把舊衣捐出去的同時，也能用虛擬貨幣投資、資產增值」。對方安排被害人在巷內與「虛擬通貨商」當面交易，指示將現金換成虛擬貨幣USDT，並轉入指定電子錢包，由對方協助投資，受害人信以為真，又被騙走近2百萬元。
被害人歷經2次重大損失後，心有不甘，試圖尋找資金追回管道，今年6月他在YouTube上看到1個名為「反詐自救」的廣告，強調協助受害者追回被騙資金，以「必須先支付服務費」為由要求匯款。
警方表示，這時詐騙集團的話術會先假裝與銀行「聯繫」，聲稱收到「中央外匯局」通知、「為確定追回款項匯入沒有問題，必須繳交10%反洗錢保證金才能放行，1個月後會退還」。
訊息中還附上偽造的政府網站連結與所謂「洗錢防制法」條文，甚至竄改第10條為「金融機構應留存必要押金」，誆稱被害人需要提供「保證金」，營造官方背書的假象，短短10多天內又損失數10萬元，甚至把提款卡及密碼寄出，第三度落入圈套，警方持續追查中。
