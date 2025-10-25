快訊

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

黨魁之戰力挺鄭麗文 季麟連神秘軍系基金會有何來歷？

獨／網路詐騙橫行 北市控數發部「這舉動」偏袒社群平台業者妨礙裁罰

聯合報／ 記者楊正海李承穎／台北即時報導

詐騙橫行，北市府要求社群平台業者提供詐騙廣告內含的通訊軟體帳號提供警方，業者卻置之不理，經市府函報數發部裁罰，北市官員指控說，數發部卻要求北市府自行過濾，再送來審查裁罰，過分偏袒業者，架空業者法定義務。基層員警哀嘆，數發部何時能聽基層聲音？

北市府為防制民眾點擊詐騙廣告後，加入詐騙集團的通訊軟體進而被害，「詐欺犯罪危害防制條例」明文規定業者應該將廣告內含的通訊軟體帳號提供警方，北市府從5月起，每日發送公文要求業者提供資料，但業者完全置之不理。

官員指出，在北市府要求數發部裁罰後，數發部竟然認定點擊後轉跳加入通訊軟體畫面的連結，不算是通訊軟體帳號，要求北市府應該自行過濾哪些廣告內有通訊軟體帳號，數發部才能審查並處罰。

官員表示，就是因為業者資訊能力及資源皆較豐富，法規才要求業者應整理過濾資料，並提出警方作為規畫防詐政策的依據，如果警方已經自行整理哪些廣告有通訊軟體帳號，那也沒有再要求業者提出的必要，數發部這樣的解釋，不免令人質疑有架空業者法定義務，過分偏袒業者之虞。

基層員警坦言，站在打詐第一線，幾乎每天都為打詐疲於奔命，國家打詐不能像打地鼠一樣，「東邊打，西邊冒」，須溯源治本。

基層員警直言，警方長期都在處理「詐騙後端」，如果前端沒有控制好，後端只是無止盡的亡羊補牢，每天追車手、安撫被害人，但法院量刑大多只有一年左右，根本無法嚇阻；境外門號在台無記名漫遊，追到最後也斷線。

員警說，像ATM提款缺乏雙重驗證，車手人手一張卡就能提領，面部遮蔽警示系統也是慢半拍；第三方支付與虛擬帳戶更缺乏與實體帳戶的聯防警示，錢一旦轉出很難即時凍結。結果是平台廣告繼續投放，金融、電信、網路等環節漏洞依舊存在，基層只能疲於奔命收拾殘局。

「國家要打詐，不是靠統計數字漂漂亮亮，而是要真正補上制度破口、聽見基層的聲音。」一名警員說，詐騙廣告未即時下架，就可能造成上千萬財產損失、基層員警疲於奔命。既然社群平台收取廣告投放費，就更應落實源頭管理，一旦接獲通報，更應立即全數下架，否則只會讓詐騙廣告持續危害民眾。

北市截至今年8月底止，詐騙廣告仍以Meta平台為大宗，財損20億9千萬元。記者余承翰／攝影
北市截至今年8月底止，詐騙廣告仍以Meta平台為大宗，財損20億9千萬元。記者余承翰／攝影

詐騙 廣告 數發部

延伸閱讀

北市AI打詐超強！半年蒐報2萬件詐騙廣告 還會「成長進化」

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

台中爆發非洲豬瘟 北市續查傳統市場…曝多數豬肉攤自行停業

「確保肉品來源安全」防非洲豬瘟 北市稽查士林等3市場豬肉攤無異常

相關新聞

獨／網路詐騙橫行 北市控數發部「這舉動」偏袒社群平台業者妨礙裁罰

詐騙橫行，北市府要求社群平台業者提供詐騙廣告內含的通訊軟體帳號提供警方，業者卻置之不理，經市府函報數發部裁罰，北市官員指...

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

北市府要求社群平台業者24小時內下架涉詐廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報業者太慢，但當時根本沒將地方納入電子通報系...

「反詐機構」也成詐騙手法...他連續被「各種騙」損失超過500萬

網路詐騙猖獗，北市1名被害人連續被網路廣告詐騙三次，損失逾513萬，先被兩次投資詐騙後，最後被誆稱是反詐機構的詐騙集團，...

北市AI打詐超強！半年蒐報2萬件詐騙廣告 還會「成長進化」

北市府今年2月跨局處成立「打詐小組」，3月便啟動自主研發的AI詐騙廣告偵測系統，不僅是地方政府首創，且24小時不間斷偵測...

冷眼集／數發部到底要打詐還是助詐？

數發部成立三周年，本應是檢視「數位國家」成果的時刻，然而其射出的「三支箭」中，以「推動打詐工作」為首的一箭，卻像是射向了...

打詐不溯源 警嘆車手抓不完

詐騙橫行，北市一年抓七千名車手，監所快被詐騙犯塞滿，仍無法遏止，各界盼加重刑期，基層員警坦言，站在打詐第一線，幾乎每天都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。