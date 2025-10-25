北市AI打詐超強！半年蒐報2萬件詐騙廣告 還會「成長進化」

北市府今年2月跨局處成立「打詐小組」，3月便啟動自主研發的AI詐騙廣告偵測系統，不僅是地方政府首創，且24小時不間斷偵測，會自動標記、截圖、封存原始碼等確保證據完整，且還會「進化」辨識新的詐騙型態，半年已蒐報逾2萬則涉詐廣告，要求平台下架。

專責打詐的北市刑警大隊經濟組長林承緯表示，系統結合自然語言分析等技術，能針對「假投資、假求職、假中獎、假交友、騙帳戶」等主要詐欺模式建立多重判斷模組，即時比對文字、影像與連結特徵。

系統一旦辨識到高風險語句或圖片，就會自動標記、截圖、封存原始碼並加蓋時間戳記，確保證據完整與法律效力。AI能24小時不中斷蒐報，效率遠超人工檢舉，「我們找到的每一則涉詐廣告，都是平台本來應該負起的審核責任。」

警方統計，今年截至9月底止，北市AI系統已協助蒐報逾2萬千則涉詐廣告，透過AI分析也顯示，詐騙廣告出資樣態高度集中且重複，30日內新創帳號比例達6成，幾乎都是「詐騙專用免洗帳號」，且重複出資者比例約5成，下架後重新投放形成「邊下架邊上架」循環。

且詐騙廣告一直變化，當警方發現詐騙型態後，就會輸入指令，AI就能更新辨識型態，持續進化、成長。例如，假投資廣告，現在已不直接說投資資訊，可能是以孩子暑期營隊為宣傳，要家長加入群組，入群組內再告知有賺錢機會等，這時不能停留在原本的蒐報模式，要讓AI學習新的辨識方式，就不會有漏網之魚。

林承緯表示，警方後續也會依據詐欺犯罪危害防制條例第307條規定，向網路廣告平台業者調閱電磁紀錄、註冊資料、連線及交易軌跡，研析金流與帳號關聯，追查實際操控或投放廣告者身分，從源頭切斷網路詐騙廣告。