獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

聯合報／ 記者楊正海李承穎／台北即時報導

北市府要求社群平台業者24小時內下架涉詐廣告，今年8月卻被數發部指「紙本」通報業者太慢，但當時根本沒將地方納入電子通報系統，且用數發部電子系統通知業者後，反而讓詐騙廣告存活逾60小時，錯過「黃金打詐期」，北市府怒批「數發部自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」。

今年截至8月底止，詐騙廣告仍以Meta平台為大宗，如臉書、IG等，北市有2670人因接觸Meta廣告受騙，財損20億9千萬元。

市長蔣萬安今年2月跨局處成立「打詐小組」，北市府今年6月18日、7月14日函報數發部裁罰，Meta平台涉及詐騙廣告案件共計1763則，其中未依「詐欺犯罪危害防制條例」第32條規定24小時內下架77則，每則違規廣告可處50萬到1千萬元，但數發部事後僅輕罰250萬元罰鍰。

數發部今年8月發布新聞稿指出，調查發現，Meta雖已配合將北市府所提供的95%詐騙廣告下架，但由於本次北市政府提供的通報案件不是電子檔案，而是紙本資料，Meta在處理紙本通報速度緩慢，所以仍有5%案件未能符合「詐防條例」規定於24小時內下架。

主動打詐卻被指責，基層員警紛紛「炸鍋」，直呼難以想像中央竟偏袒平台業者至此，且每件可開罰至少50萬，77則未依規定下架，卻只輕罰250萬罰鍰。

北市府表示，市府主動吹哨、追蹤，才促成中央祭出罰款，但數發部卻將採信平台業者的說詞，指市府使用「紙本通報」導致程序延宕，但當時數發部尚未開放地方政府使用電子通報系統通報業者，為確保具行政處分效力，只能依法採紙本送達給業者。

北市官員指出，當時紙本送達外，同步以電子郵件附上廣告連結，是唯一合法、也是最快速的方式。數發部讓第一時間阻詐效果打折扣，事後卻反指積極主動執法的北市府紙本拖慢速度，「這樣的指控實在太諷刺。」

官員表示，詐騙廣告的「24小時內下架」是打詐的黃金法則，多1秒曝光，民眾就多1分風險，以假冒輝達創辦人黃仁勳名義投放的假投資廣告為例，上架短短數小時就吸引超過16.2萬次瀏覽，足見下架時效重要性。

以此案來說，若有逾70則詐騙廣告繼續曝光，以每人平均接觸Meta平台而遭詐金額84萬元推算，潛在受害金額即超過5800萬元，應用最高標準「百分百準時下架」，數發部應加大監管力道，不應輕罰業者。

儘管數發部9月1日正式開放地方使用「網路詐騙通報查詢網」電子通報功能，但北市官員指出，現行設計仍存在重大時效落差，依數發部與業者協議內容，電子通知發出後，須至「次1日之翌日零時」才視為生效，再起算24小時下架期限。

官員說，例如今天早上10時通報，後天零時才開始生效計算下架24小時，等於廣告實際上可繼續存在超過60小時，反而比紙本還慢，嚴重錯過黃金打詐期，不知又有多少人會受騙？

北市「打詐小組」利用AI系統蒐報，發現輝達創辦人黃仁勳照片也被利用為「假投資」詐騙，上架短短數小時就吸引超過16萬次瀏覽。圖／警方提供
北市「打詐小組」利用AI系統蒐報，發現輝達創辦人黃仁勳照片也被利用為「假投資」詐騙，上架短短數小時就吸引超過16萬次瀏覽。圖／警方提供
台北市長蔣萬安今年二月指示跨局處成立「打詐小組」，三月啟動AI系統蒐報，並限業者24小時下架詐騙廣告。圖／市府提供
台北市長蔣萬安今年二月指示跨局處成立「打詐小組」，三月啟動AI系統蒐報，並限業者24小時下架詐騙廣告。圖／市府提供
北市截至今年8月底止，詐騙廣告仍以Meta平台為大宗，財損20億9千萬元。記者余承翰／攝影
北市截至今年8月底止，詐騙廣告仍以Meta平台為大宗，財損20億9千萬元。記者余承翰／攝影

