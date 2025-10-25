冷眼集／數發部到底要打詐還是助詐？

「打詐國家隊」愈打愈詐，台灣仍難洗刷詐騙王國汙名。本報資料照片 數發部成立三周年，本應是檢視「數位國家」成果的時刻，然而其射出的「三支箭」中，以「推動打詐工作」為首的一箭，卻像是射向了空氣。基層指控數發部偏袒平台業者，「打詐國家隊」愈打愈詐，台灣仍難洗刷詐騙王國汙名，數發部到底是要打詐，還是助詐？

斥資一千三百萬的「網路詐騙通報查詢網」已是少數稱得上「有用」的工具，今年九月好不容易開放給地方政府，卻有三大盲點，第一，只負責通報，不追蹤下架，即便已通報業者下架詐騙廣告，數發部仍不會主動追蹤，根本打假球。

第二，數發部理應有強大資訊科技，但地方警局上傳通報詐騙廣告案件，上萬筆詐騙資料得逐筆按下審核，才會通報業者下架，明明修改程式碼就可讓通報更便利，卻不願修改。

第三，數發部過度偏袒業者，除了輕罰，也跟業者協議「次一日之翌日零時生效」的下架制度，讓詐騙廣告持續橫行逾兩天。種種盲點讓基層棄用，「科技防詐」只剩口號。

另外，「詐欺犯罪危害防制條例」明文規定業者應將詐騙廣告內含的通訊軟體帳號提供警方，以利溯源追查並防止民眾點入被害，但業者置之不理。數發部卻認定點擊連結後才轉跳通訊軟體，不算是通訊軟體帳號問題，要地方警局自行過濾，主動幫業者開脫。這種自我閹割式的解釋，不僅讓基層疲於奔命，更讓詐團笑到最後。

相較下，地方政府反倒展現出真正的務實精神。台北市自主研發ＡＩ系統，全天候自動蒐報詐騙廣告，強迫業者即時下架，成效顯著。反觀數發部，喊著「智慧打詐、科技防詐」的口號，編列數十億預算，卻落後地方政府一大截。

防詐要貼近基層、對症下藥，若數發部繼續自滿於會議簡報與標語宣示，「智慧國家」只會成為詐騙天堂的遮羞布。