打詐不溯源 警嘆車手抓不完

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

詐騙橫行，北市一年抓七千名車手，監所快被詐騙犯塞滿，仍無法遏止，各界盼加重刑期，基層員警坦言，站在打詐第一線，幾乎每天都為打詐疲於奔命，國家打詐不能像打地鼠一樣，「東邊打，西邊冒」，須溯源治本。

北市議員侯漢廷指出，去年上半年，北市查獲詐團車手二九八九人，今年上半年也查獲三九二四人，等於一年抓近七千人。他質疑難道每年都有新的車手出道，研判應該累犯居多，希望市警局向中央建議修法，加重刑期遏阻詐騙案。

北市警局長李西河說，詐團車手或水房或其他分工人員，抓到後會繼續溯源，因詐欺案大多是跨境， 機房在緬甸、柬埔寨、寮國，台灣是轉帳點，因此詐騙車手愈來愈多。

北市刑大表示，北市每年平均逮捕詐團車手七千人左右，這幾年已招募困難，從事車手的人以經濟弱勢者較多，且因民眾法制教育和防詐宣導，詐團難招人，已朝向外籍人士和在台工作的外籍移工找人。

基層員警直言，警方長期處理詐騙後端，如若前端沒控制好，後端只能無止盡的亡羊補牢，每天追車手、安撫被害人，但量刑多僅一年，根本無法嚇阻；境外門號在台無記名漫遊，線索到最後也常斷線。

員警說，ＡＴＭ提款缺乏雙重驗證，車手人手一張卡就能提領，面部遮蔽警示系統慢半拍；第三方支付與虛擬帳戶更缺乏與實體帳戶的聯防警示規範，錢一旦轉出很難即時凍結。結果平台廣告繼續投放，金融、電信、網路等環節漏洞依舊存在，基層疲於奔命收拾殘局。

打詐 警察 車手

