揪詐騙廣告 北市自研AI系統

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市府今年二月成立跨局處打詐小組，三月便啟動自主研發的ＡＩ詐騙廣告偵測系統，是地方政府首創，且廿四小時不間斷偵測，會自動標記、截圖、封存原始碼等確保證據完整，今年已蒐報逾兩萬則涉詐廣告，均要求平台下架。

專責打詐的北市刑警大隊經濟組長林承緯表示，系統結合自然語言分析等技術，能針對「假投資、假求職、假中獎、假交友、騙帳戶」等主要詐欺模式建立多重判斷模組，即時比對文字、影像與連結特徵。

系統一旦辨識到高風險語句或圖片，就會自動標記、截圖、封存原始碼並加蓋時間戳記，確保證據完整、具法律效力。他強調，ＡＩ廿四小時不中斷蒐報，效率遠超人工檢舉，「我們找到的每一則涉詐廣告，本該是平台本來應該負起的審核責任」。

警方統計，今年截至九月，北市ＡＩ系統蒐報二萬七二○則涉詐廣告，透過ＡＩ分析也顯示，詐騙廣告出資樣態高度集中且重複，包括卅日內新創帳號比例達六成，幾乎都是「詐騙專用免洗帳號」；重複出資者比例約五成，下架後重新投放形成「邊下架邊上架」循環。

林承緯說，警方後續也會依「詐欺犯罪危害防制條例」第卅七條規定，向網路廣告平台業者調閱電磁紀錄、註冊資料、連線及交易軌跡，研析金流與帳號關聯，追查實際操控或投放廣告者身分，從源頭治本。

打詐 AI 詐騙 廣告 北市府

北市府「紙本+電郵」打詐 快過數發部電子通報

北市府原送達紙本公文要求社群平台廿四小時內下架涉詐廣告，阻斷民眾繼續受害，今年八月卻被數發部指通報速度太慢，改用數發部電...

冷眼集／數發部到底要打詐還是助詐？

數發部成立三周年，本應是檢視「數位國家」成果的時刻，然而其射出的「三支箭」中，以「推動打詐工作」為首的一箭，卻像是射向了...

打詐不溯源 警嘆車手抓不完

詐騙橫行，北市一年抓七千名車手，監所快被詐騙犯塞滿，仍無法遏止，各界盼加重刑期，基層員警坦言，站在打詐第一線，幾乎每天都...

台北市警察局今天舉行治安會報，市長蔣萬安前往頒發感謝狀，表揚多家金融機構及行員在防堵詐騙的卓越貢獻。包括國泰世華商業銀行...

詐騙集團假冒一卡通或悠遊卡公司，發送釣魚簡訊或電子郵件，以一卡通iPASS MONEY或悠遊付的會員資料更新、帳號功能調...

