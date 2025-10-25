揪詐騙廣告 北市自研AI系統

北市府今年二月成立跨局處打詐小組，三月便啟動自主研發的ＡＩ詐騙廣告偵測系統，是地方政府首創，且廿四小時不間斷偵測，會自動標記、截圖、封存原始碼等確保證據完整，今年已蒐報逾兩萬則涉詐廣告，均要求平台下架。

專責打詐的北市刑警大隊經濟組長林承緯表示，系統結合自然語言分析等技術，能針對「假投資、假求職、假中獎、假交友、騙帳戶」等主要詐欺模式建立多重判斷模組，即時比對文字、影像與連結特徵。

系統一旦辨識到高風險語句或圖片，就會自動標記、截圖、封存原始碼並加蓋時間戳記，確保證據完整、具法律效力。他強調，ＡＩ廿四小時不中斷蒐報，效率遠超人工檢舉，「我們找到的每一則涉詐廣告，本該是平台本來應該負起的審核責任」。

警方統計，今年截至九月，北市ＡＩ系統蒐報二萬七二○則涉詐廣告，透過ＡＩ分析也顯示，詐騙廣告出資樣態高度集中且重複，包括卅日內新創帳號比例達六成，幾乎都是「詐騙專用免洗帳號」；重複出資者比例約五成，下架後重新投放形成「邊下架邊上架」循環。

林承緯說，警方後續也會依「詐欺犯罪危害防制條例」第卅七條規定，向網路廣告平台業者調閱電磁紀錄、註冊資料、連線及交易軌跡，研析金流與帳號關聯，追查實際操控或投放廣告者身分，從源頭治本。