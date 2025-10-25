北市府「紙本+電郵」打詐 快過數發部電子通報

截至今年八月底止，詐騙廣告仍以Meta平台為大宗。記者余承翰／攝影

北市府原送達紙本公文要求社群平台廿四小時內下架涉詐廣告，阻斷民眾繼續受害，今年八月卻被數發部指通報速度太慢，改用數發部電子通報系統後，卻發現這套系統效率比紙本更慢，市府怒批「數發部自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」。

截至今年八月底，詐騙廣告仍以Meta臉書、ＩＧ等平台為大宗，光是北市就有二六七○人因此受害，財損廿億九千萬元。

Meta違規 中央輕罰250萬元

台北市長蔣萬安今年二月跨局處成立「打詐小組」，市府今年六月十八日、七月十四日函報數發部裁罰，Meta平台涉詐廣告共計一七六三則，其中七十七則未依「詐欺犯罪危害防制條例」第卅二條規定於廿四小時內下架，每則違規廣告可罰五十萬到一千萬元，但數發部事後僅輕罰二五○萬元罰鍰。

數發部八月指出，Meta雖已配合將北市府所提供的百分之九十五詐騙廣告下架，但因北市府未以電子檔案通報案件，而是紙本資料，Meta在處理紙本通報速度緩慢，所以仍有百分之五案件未能符合「詐防條例」規定，於廿四小時內下架。

主動打詐卻被指責，基層員警「炸鍋」，直呼難以想像中央偏袒平台業者至此，且每件可開罰至少五十萬，七十七則至少可罰三八五○萬元，卻只罰二五○萬元。

北市府表示，市府主動吹哨、追蹤，才促成中央祭出罰款，數發部卻採信平台業者的說詞，指市府使用「紙本通報」導致程序延宕，但當時數發部尚未開放地方政府使用電子通報系統通報業者，為確保具行政處分效力，只能以紙本送達業者。

市府官員補充，除以紙本送達，同步以電子郵件附上廣告連結，是當時地方政府唯一合法、也最快速的方式。數發部事後卻反指積極主動執法的北市府拖慢速度，實在太諷刺。

官員表示，詐騙廣告的「廿四小時內下架」是打詐黃金法則，多一秒曝光，民眾就多一分風險。

儘管數發部九月一日開放各縣市政府使用「網路詐騙通報查詢網」電子通報功能，但北市官員指出，現行設計仍存在重大時效落差，依數發部與業者協議內容，電子通知發出後，須至「次一日之翌日零時」才視為生效，例如今天上午十時通報，後天零時才開始計算廿四小時下架時間，詐騙廣告上可繼續存在逾六十小時，反而比紙本慢，嚴重錯過黃金打詐期，不知又有多少人會受騙。

數發部：電子通報精準快速

數發部表示，檢視北市府所提供資料，發現手抄紙本導致辨識不明或漏填，顯示電子通報的重要性。建議北市府應可採用電子通報，方可達到精準通報，快速下架目的。