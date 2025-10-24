刑事局提醒 普發現金已出現釣魚簡訊、假檢警兩詐手法

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局再次提醒，普發現金不會要求轉帳及填輸金融資料，民眾要慎防假網站與釣魚簡訊。

行政院9月通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，編列總額5500億元，其中包含普發現金2360億元。立法院10月17日完成三讀程序，最快10月底即可入帳。刑事警察局提醒，政策推行在即，民眾期待普發現金入帳之際，也須提高警覺，防範詐騙集團藉機行騙。

刑事局指出，自普發現金消息曝光以來，已發現2種相關詐騙手法，其中一種為詐騙集團假冒「普發現金入帳通知」發送釣魚簡訊，誘導民眾點擊假網站連結並輸入金融卡或信用卡資料。

另一種則是假冒檢警詐騙，歹徒謊稱被害人身分遭冒用以盜領現金，誘使配合「偵辦」程序後騙走取民眾財產。刑事局呼籲，政府網站絕不會要求填寫金融卡、信用卡或身分隱私資料，更不會以任何名義要求轉帳。

根據財政部公開消息，普發現金領取方式共有5種，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放。為避免民眾落入詐騙集團陷阱，刑事局也再三強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「 .gov.tw 」結尾，且「 gov 」前方必為「 . 」，不會夾雜英文字母、數字或符號。若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。

如需了解更多防詐騙資訊，民眾可瀏覽刑事警察局「165打詐儀錶板」專網，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。

165打詐儀錶板：https://165dashboard.tw/

 

刑事局再次強調，普發現金不會透過電子郵件通知。記者廖炳棋／翻攝
銀行行員機警攔下假投資詐騙千萬 台北市長蔣萬安公開表揚

台北市警察局今天舉行治安會報，市長蔣萬安前往頒發感謝狀，表揚多家金融機構及行員在防堵詐騙的卓越貢獻。包括國泰世華商業銀行...

一卡通、悠遊付釣魚簡訊來襲 短短兩周盜刷192件財損破千萬

詐騙集團假冒一卡通或悠遊卡公司，發送釣魚簡訊或電子郵件，以一卡通iPASS MONEY或悠遊付的會員資料更新、帳號功能調...

假冒iPASS MONEY、悠遊付詐騙 刑事局示警小心Email網址

刑事局表示，已接獲冒用一卡通iPASS MONEY共173件詐騙案，經示警後，歹徒改假冒悠遊付詐騙，民眾收到Email或...

ATM播影片防詐 新北攜玉山銀推「地籍異動即時通」

新北市持續推動跨域反詐，與玉山銀行簽署防詐業務合作備忘錄，即日起於全國1086台自動櫃員機（ATM）同步播送市府自製的「...

影／高雄保險業務員捧百萬路邊給車手 警見車號有蹊蹺…一查中了

保險業務員謝姓男子落投資虛擬貨幣陷阱，昨天下午4時捧百萬現金和車手張姓男子在高市中東街交易，面交前詐團還叮嚀「買咖啡請辛...

