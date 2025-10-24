刑事局提醒 普發現金已出現釣魚簡訊、假檢警兩詐手法

刑事警察局再次提醒，普發現金不會要求轉帳及填輸金融資料，民眾要慎防假網站與釣魚簡訊。

行政院9月通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，編列總額5500億元，其中包含普發現金2360億元。立法院10月17日完成三讀程序，最快10月底即可入帳。刑事警察局提醒，政策推行在即，民眾期待普發現金入帳之際，也須提高警覺，防範詐騙集團藉機行騙。

刑事局指出，自普發現金消息曝光以來，已發現2種相關詐騙手法，其中一種為詐騙集團假冒「普發現金入帳通知」發送釣魚簡訊，誘導民眾點擊假網站連結並輸入金融卡或信用卡資料。

另一種則是假冒檢警詐騙，歹徒謊稱被害人身分遭冒用以盜領現金，誘使配合「偵辦」程序後騙走取民眾財產。刑事局呼籲，政府網站絕不會要求填寫金融卡、信用卡或身分隱私資料，更不會以任何名義要求轉帳。

根據財政部公開消息，普發現金領取方式共有5種，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放。為避免民眾落入詐騙集團陷阱，刑事局也再三強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「 .gov.tw 」結尾，且「 gov 」前方必為「 . 」，不會夾雜英文字母、數字或符號。若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。

如需了解更多防詐騙資訊，民眾可瀏覽刑事警察局「165打詐儀錶板」專網，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。

165打詐儀錶板：https://165dashboard.tw/