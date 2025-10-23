男遭愛情詐騙 台南警以性命立毒誓阻詐195萬元

台南市麻豆區黃姓男子遭愛情詐騙，昨天欲提領195萬元投資，警方趕到攔阻，黃男卻堅稱未受騙，逼得警員以性命發毒誓，才讓黃男放棄提款，也讓銀行行員及民眾看得目瞪口呆。

台南市警局麻豆分局今天指出，黃男和LINE相片頭貼美女互動，被愛情沖昏頭，對方趁機指導如何領錢投資，黃男不疑有他，上週在某家銀行宣稱小孩要結婚欲提領鉅款，但黃男無子女遭拒。

黃男還是不死心，昨天再到另家銀行謊稱家中裝潢欲提領新台幣195萬元，警方趕到苦勸這是常見詐騙手法，對方可能是男性假扮，並非頭貼美女，但黃男仍不願相信，逼得警員當下發毒誓說：「我用性命跟你賭，對方一定是詐騙，不然我出去被車撞死」。

黃男看到警員立下毒誓，才願意提供手機畫面讓警方檢視，也放棄提領念頭。麻豆分局則說，警員用盡方法攔阻詐騙，立毒誓成功阻詐可能是頭一遭，也展現警方保護民眾財產決心。