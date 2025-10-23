數支付淪詐團溫床 設2人頭公司洗錢逾80億11人遭逮

快訊

中央社／ 高雄23日電

第三方支付業者數支付公司去年遭查獲涉幫詐團洗錢，檢警發現其為躲避查緝將出金部門轉移高雄運作，查獲2間人頭公司、逮捕11人；初估2間人頭公司洗錢逾80億，全案擴大追查中。

刑事警察局南部打擊犯罪中心今天指出，檢警專案小組去年破獲「數支付科技有限公司」涉及非法第三方支付案件，發現公司實際負責人及員工涉入洗錢與詐欺，進而追查出數支付在高雄合作的2家公司嫌疑重大，表面上提供網站建置與金流系統，實際卻是專為博弈及詐騙集團提供金流服務掩護。

專案小組調查，數支付公司去年雖遭查緝，但公司為躲避查緝，反將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作；數支付招募人頭設立公司後，再使用人頭公司名義招募人頭商家，由工程師統一製作假電商網站與訂單，製造合法商業活動假象，以躲避警察機關查緝，試圖打造金流「斷點」。

其中，此次涉案2家人頭公司對旗下人頭商家提出高額月薪，以能「每月輕鬆領取高額報酬」利誘假商家，願意冒著被警察機關查緝風險，提供相關資料予集團使用；初估2家人頭公司透過第三方支付系統處理非法金流，累積金額超過新台幣80億元，嚴重影響國民財產與金融秩序。

專案小組經數月蒐證調查，今年5月及10月執行2波搜索拘提，在高雄市及苗栗縣等地，成功查獲洗錢犯罪集團34歲張姓主嫌等共11人，並起獲公司大小章、公司帳戶、手機等關鍵證物。全案仍在擴大追查中。

