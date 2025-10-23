一頭牛剝幾層皮！詐團騙完錢後再騙房地產 苗栗阻詐9件約5000萬元

苗栗縣政府地政處清查今年房地設定抵押給私人高風險案件200件，警方協同阻詐9件約5000萬元，詐騙集團騙完錢後，還要騙不動產，一頭牛剝好幾層皮。

地政處、警察局今天公布案例，苗栗市一名被害人今年2月間設定房抵押權75萬元，但實際房地價值超過800萬元，主動實施關懷提問，並協同警方，查出詐團以被害人抽中100張股票為由，騙走所有現金、存款40萬元，再誘騙設定抵押權，還好動用家人勸說，被害人才打消念頭。

另一件發生去年底，被害人誤信假檢警，寄出金融卡、存摺，損失600多萬元，詐騙集團再提供地政士及民間金融貸款業者給被害人，鼓吹將名下的不動產拿去抵押貸款300餘萬元，警方報請檢察官指揮偵辦，循線破獲詐團。

地政處、警方為防止台版地面師詐騙案，發現今年房地抵押私人高風險200件，且抵押權與實際價值不成比例，經關懷提問，阻詐了9件約5000萬元，地政處長賴偉君表示，阻詐過程最困難在於當局則迷，被害人深陷詐團話術，親友勸說甚至翻臉也在所不惜，阻詐9件只是冰山的一角。