快訊

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

一頭牛剝幾層皮！詐團騙完錢後再騙房地產 苗栗阻詐9件約5000萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣政府地政處清查今年房地設定抵押給私人高風險案件200件，警方協同阻詐9件約5000萬元，詐騙集團騙完錢後，還要騙不動產，一頭牛剝好幾層皮。

地政處、警察局今天公布案例，苗栗市一名被害人今年2月間設定房抵押權75萬元，但實際房地價值超過800萬元，主動實施關懷提問，並協同警方，查出詐團以被害人抽中100張股票為由，騙走所有現金、存款40萬元，再誘騙設定抵押權，還好動用家人勸說，被害人才打消念頭。

另一件發生去年底，被害人誤信假檢警，寄出金融卡、存摺，損失600多萬元，詐騙集團再提供地政士及民間金融貸款業者給被害人，鼓吹將名下的不動產拿去抵押貸款300餘萬元，警方報請檢察官指揮偵辦，循線破獲詐團。

地政處、警方為防止台版地面師詐騙案，發現今年房地抵押私人高風險200件，且抵押權與實際價值不成比例，經關懷提問，阻詐了9件約5000萬元，地政處長賴偉君表示，阻詐過程最困難在於當局則迷，被害人深陷詐團話術，親友勸說甚至翻臉也在所不惜，阻詐9件只是冰山的一角。

苗栗縣長鍾東錦、警察局長王森瑒及賴偉君今天提醒「地政防詐三寶」，包括住址隱匿、地籍異動即時通、指定送達處所，尤其地籍異動即時通，可以透過臨櫃、網路及併案申請，不動產如有買賣、贈與、設定等案件，於收件及異動完成時，即時發送簡訊或電子郵件，通知3組人員，防止可能受騙。

苗栗縣長鍾東錦、警察局長王森瑒及賴偉君今天提醒「地政防詐三寶」，防止可能的台版地面師詐騙案。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦、警察局長王森瑒及賴偉君今天提醒「地政防詐三寶」，防止可能的台版地面師詐騙案。記者范榮達／攝影

被害人 詐騙集團 詐團

延伸閱讀

柬埔寨太子詐團在港擁5.5億美元房產 首腦陳志藉港洗錢9年

80多歲「麥當勞奶奶」成亮點 苗栗首辦中高齡暨高齡者友善企業認證

全台觀光媒合會苗栗巨蛋登場 近千觀光業者推「島內類出國」

台中男誤信AI抽股廣告險匯款 行員與警聯手阻詐

相關新聞

一卡通、悠遊付釣魚簡訊來襲 短短兩周盜刷192件財損破千萬

詐騙集團假冒一卡通或悠遊卡公司，發送釣魚簡訊或電子郵件，以一卡通iPASS MONEY或悠遊付的會員資料更新、帳號功能調...

假冒iPASS MONEY、悠遊付詐騙 刑事局示警小心Email網址

刑事局表示，已接獲冒用一卡通iPASS MONEY共173件詐騙案，經示警後，歹徒改假冒悠遊付詐騙，民眾收到Email或...

ATM播影片防詐 新北攜玉山銀推「地籍異動即時通」

新北市持續推動跨域反詐，與玉山銀行簽署防詐業務合作備忘錄，即日起於全國1086台自動櫃員機（ATM）同步播送市府自製的「...

影／高雄保險業務員捧百萬路邊給車手 警見車號有蹊蹺…一查中了

保險業務員謝姓男子落投資虛擬貨幣陷阱，昨天下午4時捧百萬現金和車手張姓男子在高市中東街交易，面交前詐團還叮嚀「買咖啡請辛...

萬元還未落袋…假檢警搶搭「普發現金」新話術詐財 警方逮車手

嘉義市出現結合「普發現金1萬元」與「假檢警」的新型詐騙手法。嘉義市警察局第一分局日前接獲何姓市民報案，指遭詐團以「中華郵...

影／假NCC人員結合假警騙女廚師396萬 被害人：相信政府不料有假

詐騙集團假冒「國家通訊傳播委員會（NCC）」人員，結合假警察以個資遭冒用申辦門號為恍子，誘騙一名女廚師396萬元，她今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。