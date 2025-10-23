一卡通、悠遊付釣魚簡訊來襲 短短兩周盜刷192件財損破千萬

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒一卡通或悠遊卡公司，發送釣魚簡訊或電子郵件，以一卡通iPASS MONEY或悠遊付的會員資料更新、帳號功能調整、消費回饋等，誘使民眾點擊連結在釣魚網站填輸相關資料，盜刷信用卡。刑事局統計本月10日起受理192件、財損1009萬元，籲民眾當心。

警方調查，詐團起初假冒一卡通發簡訊或電郵，民眾被騙點擊連結進入仿冒一卡通官方網站的釣魚網站，依網頁指示填輸姓名、身分證字號、iPASS MONEY密碼及電話號碼，或輸入信用卡號、有效期限及安全碼，旋即遭盜刷。

刑事局發現本月10日受理第1起報案，統計至21日共173件報案、財損872萬元，其中1件跨境盜刷21筆共18萬3572元，財損最高。

刑事局分析，釣魚網站網址出現「https://***.ipass-***.***」，網址ipass」前後有亂數字母，如「 https://ipass-spayx.net/ipay/#/page/index」、「https://ipass-walletb.com/twpay/#/page/success」，而非一卡通官網「https://www.i-pass.com.tw/」，混淆民眾視聽。

刑事局將釣魚網站停止解析，詐團改以悠遊付名義傳簡訊或電郵，誘騙民眾在釣魚網站填信用卡資料盜刷，21日至今天中午受理19件、財損137萬元。

刑事局呼籲公司企業，建置蒐集個人資料的伺服主機，應強化資安、提升防火牆防毒功能，防止客戶資料外洩，避免造成民眾財損與恐慌；民眾接收簡訊或電郵，應仔細辨明網址，至官網查證真偽，若未消費，不應輸入OTP驗證碼，如被要求輸入，須留意信用卡是否被盜刷。

詐騙集團假冒一卡通或悠遊卡公司，發送釣魚簡訊或電子郵件，誘使民眾點擊連結在釣魚網站填輸相關資料，盜刷信用卡。記者李奕昕／翻攝
