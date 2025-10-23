ATM播影片防詐 新北攜玉山銀推「地籍異動即時通」

新北市持續推動跨域反詐，與玉山銀行簽署防詐業務合作備忘錄，即日起於全國1086台自動櫃員機（ATM）同步播送市府自製的「地籍異動即時通」宣導影片，提升民眾防詐意識，若民眾申辦即時通，透過手機簡訊即時掌握，可杜絕詐騙或偽冒過戶風險。

防詐結合民眾日常金融行為，擴大不動產詐騙預警網絡，透過自動櫃員機播放宣導影片，預估每日平均觸及6.8萬人次，有助防詐。

地政局長汪禮國表示，不動產詐騙案件日益複雜，市府除強化地政事務所的登記案件關懷提問，也積極推廣「地籍異動即時通」制度，讓民眾一旦名下土地、房產異動，即可透過手機簡訊即時掌握，杜絕詐騙或偽冒過戶風險。

汪禮國指出，玉山銀行的ATM據點遍布全國鄉鎮，且每日使用人數高，透過此次合作，在ATM螢幕上持續推播宣導影片，不僅能讓更多人認識「即時通」，也進一步喚起社會對不動產安全的重視。

目前新北市「地籍異動即時通」申辦量全國最高，汪禮國說，未來將持續推動公私協力合作，透過科技與通路整合打造完整的不動產安全防線。