ATM播影片防詐 新北攜玉山銀推「地籍異動即時通」
新北市持續推動跨域反詐，與玉山銀行簽署防詐業務合作備忘錄，即日起於全國1086台自動櫃員機（ATM）同步播送市府自製的「地籍異動即時通」宣導影片，提升民眾防詐意識，若民眾申辦即時通，透過手機簡訊即時掌握，可杜絕詐騙或偽冒過戶風險。
防詐結合民眾日常金融行為，擴大不動產詐騙預警網絡，透過自動櫃員機播放宣導影片，預估每日平均觸及6.8萬人次，有助防詐。
地政局長汪禮國表示，不動產詐騙案件日益複雜，市府除強化地政事務所的登記案件關懷提問，也積極推廣「地籍異動即時通」制度，讓民眾一旦名下土地、房產異動，即可透過手機簡訊即時掌握，杜絕詐騙或偽冒過戶風險。
汪禮國指出，玉山銀行的ATM據點遍布全國鄉鎮，且每日使用人數高，透過此次合作，在ATM螢幕上持續推播宣導影片，不僅能讓更多人認識「即時通」，也進一步喚起社會對不動產安全的重視。
目前新北市「地籍異動即時通」申辦量全國最高，汪禮國說，未來將持續推動公私協力合作，透過科技與通路整合打造完整的不動產安全防線。
此外，新北市長侯友宜日前也參與拍攝不動產防詐宣導影片，影片內容呼籲民眾「不輕信、速報警、即時通」，並已在新北、台北、桃園三地捷運月台螢幕、電視台與市府社群平台上廣泛播放，單在地政局臉書粉絲頁觀看人次即突破440萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言