影／高雄保險業務員捧百萬路邊給車手 警見車號有蹊蹺…一查中了

保險業務員謝姓男子落投資虛擬貨幣陷阱，昨天下午4時捧百萬現金和車手張姓男子在高市中東街交易，面交前詐團還叮嚀「買咖啡請辛苦的外務喝」，兩人在路邊交易時，湊巧巡邏員警經過，發現張男的車違停，查車號是權利車，當場人贓俱獲。

新興警分局警方指出，中正三路派出所巡邏員警黃培勛、李昆哲昨天下午4時許，巡邏經過新興區中東街時，見張姓男子（30歲）將轎車違規臨停在路邊，當時謝姓男子（29歲）將一個提袋式包裹遞交給張男，員警直覺事有蹊蹺，遂上前盤查。

從事保險業務員的謝男告知警方，投資虛擬貨幣，要交包裹中的100萬元現金請投資集團的老師代為操作購買3萬1000多顆的虛擬貨幣（USDT），警方研判謝落入假投資陷阱。

警方當場檢視謝男的手機，發現詐團在對話中遊說謝要選擇好的時機進場，倉位才能創造更大獲利，搶在關稅戰黃金上升時獲利，還叮嚀謝男「買咖啡請外務喝，因為外務全台跑透透很辛苦」。