快訊

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

距滿水位2.67公尺 翡翠水庫曝壯觀景象：放流每秒480立方公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

影／假NCC人員結合假警騙女廚師396萬 被害人：相信政府不料有假

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

詐騙集團假冒「國家通訊傳播委員會（NCC）」人員，結合假警察以個資遭冒用申辦門號為恍子，誘騙一名女廚師396萬元，她今天現身說法指出，「沒有到NCC也有人會假冒，以為政府單位就信了。」

基隆市警察局今天舉辦「打詐儀錶板」記者會，公布9月詐欺案件概況，受理數共183件，財損金額為9858萬元。

警察局局長林信雄說，9月詐欺案件數較上月減少16%，財損金額增加18%。案類以「網路購物」居首占22.4%、其次則為「假交友投資詐騙」占12.6%及「假投資詐騙」占9.9%。

以財損分析，上月以假交友投資詐騙居首位，占整體損失約36%；若以行政區來分析，信義區為案件發生數最高地區，每萬人6件，中正區為財損最嚴重地區，每萬人670萬元。

一名女廚師現身遭詐經歷，她表示，5月下旬接獲自稱「國家通訊傳播委員會（NCC）」人員的來電，對方謊稱她個資遭冒用申辦門號，並轉接另一名自稱警察人員的男子與其聯繫。

她表示，對方要求她加入LINE帳號，稱她涉入詐欺案件，需配合調查、交付財產以利監管。她信以為真，依對方指示多次當面交付現金，累計損失金額396萬元。直到對方以「案件結束」為由中斷聯繫後，她才驚覺遭詐前往派出所報案。

警方呼籲，凡是自稱「檢警」要求監管財產、交付現金或金融卡，都是詐騙，民眾切勿輕信。

基隆自今年6月起推動「阻詐金鐘罩高關懷保護對象名單制」，透過警方提供高關懷保護對象名單予轄內各金融機構，強化第一線行員警覺性與通報效能。上路以來，已有2位民眾分別於基隆郵局及基隆第一信用合作社再次臨櫃辦理交易時，經行員識破可疑情形並即時通報警方到場，成功攔阻46萬元。

警方發現，即將上路的「普發現金1萬元」政策也成為詐騙熱門題材。歹徒常偽冒政府機關名義發送簡訊或郵件，以「領取補助」為由要求輸入個人資料、信用卡號碼或一次性驗證碼（OTP），一旦提供帳號、密碼或驗證碼，個資與財產便可能遭盜用。

假NCC人員結合假警察騙女廚師396萬，她：相信政府不料有假。記者游明煌／翻攝
假NCC人員結合假警察騙女廚師396萬，她：相信政府不料有假。記者游明煌／翻攝
假NCC人員結合假警察騙女廚師396萬，她：相信政府不料有假。記者游明煌／翻攝
假NCC人員結合假警察騙女廚師396萬，她：相信政府不料有假。記者游明煌／翻攝
假NCC人員結合假警察騙女廚師396萬，她：相信政府不料有假。記者游明煌／翻攝
假NCC人員結合假警察騙女廚師396萬，她：相信政府不料有假。記者游明煌／翻攝

詐騙集團 NCC 詐欺

延伸閱讀

拒絕政治壓力 NCC委員被提名人黃葳威：可以辭職

羅浮宮珍寶失竊 法國檢察官：財損估達8800萬歐元

寶林茶室案後北市要求店家強制貼責任險保單 議員：店家憂個資外洩

同意校園禁抖音？ NCC主委被提名人：教育部有防制機制

相關新聞

影／假NCC人員結合假警騙女廚師396萬 被害人：相信政府不料有假

詐騙集團假冒「國家通訊傳播委員會（NCC）」人員，結合假警察以個資遭冒用申辦門號為恍子，誘騙一名女廚師396萬元，她今天...

免費課程、教育補助？台東教育處遭冒名詐騙已報案 籲民眾勿受騙

近日台東縣政府接獲多起民眾通報，表示臉書、IG上出現多個冒用「台東縣政府教育處」名稱帳號，以「多元課程免費開課」、「報名...

表弟要來拿錢差點陷詐局 嘉市警「聽掛查」防詐3要守住220萬

嘉義市有名婦人到銀行要提領220萬元，行員查覺有異，通報警方，警方到場關切，研判為「假親友購地」詐騙手法，耐心勸導，並以...

為償賭債淪車手！IG大馬旅遊網紅大甲落網：不知怎跟女友說

台中市大甲分局日前偵破一起假投資詐欺案，逮捕一名33歲的馬來西亞的林姓男車手，令人意外的是，他自稱是社群媒體旅遊網紅，擁...

影／徵才騙提款卡！台中警喬裝早餐店員埋伏 逮六旬車手

台中市第六警分局警員近月間網路巡邏時，發現詐騙集團以「避稅」為理由，要求應徵者將提款卡放置指定地點，警方認為此即是詐團騙...

普發現金詐騙多 資安署長蔡福隆：政府不會主動發送簡訊

普發現金最快11月上旬開始發放，許多詐騙集團蠢蠢欲動，甚至冒用政府名義發送假訊息。數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。