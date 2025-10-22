影／假NCC人員結合假警騙女廚師396萬 被害人：相信政府不料有假

詐騙集團假冒「國家通訊傳播委員會（NCC）」人員，結合假警察以個資遭冒用申辦門號為恍子，誘騙一名女廚師396萬元，她今天現身說法指出，「沒有到NCC也有人會假冒，以為政府單位就信了。」

基隆市警察局今天舉辦「打詐儀錶板」記者會，公布9月詐欺案件概況，受理數共183件，財損金額為9858萬元。

警察局局長林信雄說，9月詐欺案件數較上月減少16%，財損金額增加18%。案類以「網路購物」居首占22.4%、其次則為「假交友投資詐騙」占12.6%及「假投資詐騙」占9.9%。

以財損分析，上月以假交友投資詐騙居首位，占整體損失約36%；若以行政區來分析，信義區為案件發生數最高地區，每萬人6件，中正區為財損最嚴重地區，每萬人670萬元。

一名女廚師現身遭詐經歷，她表示，5月下旬接獲自稱「國家通訊傳播委員會（NCC）」人員的來電，對方謊稱她個資遭冒用申辦門號，並轉接另一名自稱警察人員的男子與其聯繫。

她表示，對方要求她加入LINE帳號，稱她涉入詐欺案件，需配合調查、交付財產以利監管。她信以為真，依對方指示多次當面交付現金，累計損失金額396萬元。直到對方以「案件結束」為由中斷聯繫後，她才驚覺遭詐前往派出所報案。

警方呼籲，凡是自稱「檢警」要求監管財產、交付現金或金融卡，都是詐騙，民眾切勿輕信。

基隆自今年6月起推動「阻詐金鐘罩高關懷保護對象名單制」，透過警方提供高關懷保護對象名單予轄內各金融機構，強化第一線行員警覺性與通報效能。上路以來，已有2位民眾分別於基隆郵局及基隆第一信用合作社再次臨櫃辦理交易時，經行員識破可疑情形並即時通報警方到場，成功攔阻46萬元。

警方發現，即將上路的「普發現金1萬元」政策也成為詐騙熱門題材。歹徒常偽冒政府機關名義發送簡訊或郵件，以「領取補助」為由要求輸入個人資料、信用卡號碼或一次性驗證碼（OTP），一旦提供帳號、密碼或驗證碼，個資與財產便可能遭盜用。