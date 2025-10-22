名醫遭冒名設LINE帳號問診 大林慈濟醫院籲勿上當
大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿遭冒名成立LINE帳號，指稱可網路問診，院方今天表示，此為詐騙行為，呂紹睿個人不曾代言醫療產品，更沒有以個人名義看診的社群帳號。
大林慈濟醫院今天發布新聞稿，指近日一名慈濟志工在網路看到訊息，「骨科呂紹睿醫師有LINE帳號問診」，向醫院反映此事，因已不只一次出現類似詐騙帳號，呂紹睿發布聲明強調，在網路上出現他賣健康食品並可網路看診的都是詐騙，民眾勿上當。
大林慈濟醫院說，呂紹睿的門診很難掛，因此出現一次又一次網路冒名事件，民眾要看診只能透過慈濟醫院的掛號體系，不要相信網路上「可以加好友看診」的詐騙手法，以免破財又傷身。
大林慈濟醫院指出，台中慈濟醫院關節中心已經成立，由呂紹睿擔任資深顧問醫師，並由呂紹睿訓練的子弟兵周立展、趙子鎔兩名醫師聯合看診；大林關節中心除了有呂紹睿，還有許家禎、洪榮斌兩名醫師為大家守護關節健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言