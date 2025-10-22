台中男誤信AI抽股廣告險匯款 行員與警聯手阻詐

快訊

中央社／ 台中22日電

台中林姓男子日前在網路看到跨國股票交易廣告，聲稱可透過AI代抽未上市股票，他加入後對方通知抽中港股可投資獲利，到銀行要匯款時，行員發現有異報案，與警成功阻詐避免損失。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所20日上午10時多。接獲轄內玉山銀行太平分行行員報案稱，有男子臨櫃欲匯兌港幣6萬元（約新台幣23萬餘元）並轉帳至不明帳戶，疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，40歲林姓男子日前在網路上看到「跨國AI股票抽籤」交易廣告，介紹可透過AI的程式代抽多國未上市股票，他點選網址後即有客服聯繫，且在對方慫恿下入會，由對方代為申請帳號。

數日後客服人員傳訊稱，林男抽中港股中某檔未上市股票，且有明顯溢價獲利空間，林男在對方慫恿下認為可投資，便到銀行匯款，經行員發現有異報案，員警到場確認為典型假投資詐騙手法，並說明正確金融交易及投資流程，林男才得知險遭詐財，感謝警方及行員協助。

