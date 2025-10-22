快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

表弟要來拿錢差點陷詐局 嘉市警「聽掛查」防詐3要守住220萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名婦人到銀行要提領220萬元，行員查覺有異，通報警方，警方到場關切，研判為「假親友購地」詐騙手法，耐心勸導，並以「聽、掛、查」防詐三要協助婦人，及時守住婦人辛苦積蓄。

嘉義市68歲黎姓婦人日前到銀行提領現金220萬元，準備交給「表弟」轉交越南親人購地；行員發現她神情緊張、頻頻查看手機訊息且金額龐大，懷疑有異，立即通報警方到場。警方到場後深入詢問，發現對方僅透過LINE聯繫、無契約文件，也拒絕讓家人查證，研判為「假親友購地」詐騙手法，經員警耐心勸導並舉出受害案例說明，婦人終於恍然大悟，當場打消提領念頭。

嘉義市警察局第一分局指出，此次成功阻詐關鍵在於行員的細心與警方的即時介入。為讓更多民眾免於受害，警方特別提醒防詐「三要訣」──聽、掛、查，只要冷靜依序操作三步驟，就能有效避開陷阱。

「聽」清楚話術，留意金錢陷阱：警方指出，詐騙話術常以「親友購地」、「急用匯款」、「帳戶出問題」等名義行騙。黎婦當時聽信「表弟」催促取款交現金的說詞，就是典型話術。只要對方涉及金錢往來、要求現金、轉帳或交付帳號資料，應立刻提高警覺。

果斷「掛」斷，避免情緒操控：歹徒會製造緊迫感與信任壓力，使受害人慌亂。警方提醒，一旦懷疑有詐，不必猶豫，立即掛斷電話或停止通訊往來，不讓詐騙集團有機可乘。

「查」證真偽，確認安全無誤：若接獲可疑訊息，應主動撥打親友常用電話或官方專線查證，切勿依詐騙者提供的號碼聯繫。警方呼籲，民眾可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，由警方協助確認真偽。

嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局與銀行合作打詐，成功攔阻詐騙為民眾守護積蓄。圖／嘉義市警局提供

詐騙集團 嘉義 金錢

延伸閱讀

國際頂級品牌摩瑟水晶嘉市巡迴特展 呈現捷克工藝

嘉市城市博覽會打造木構願景館 原創吉祥物「桃喜」亮相

青年應學網路防詐 教育部應加開素養課程

南山原鄉關懷列車 啟動

相關新聞

為償賭債淪車手！IG大馬旅遊網紅大甲落網：不知怎跟女友說

台中市大甲分局日前偵破一起假投資詐欺案，逮捕一名33歲的馬來西亞的林姓男車手，令人意外的是，他自稱是社群媒體旅遊網紅，擁...

表弟要來拿錢差點陷詐局 嘉市警「聽掛查」防詐3要守住220萬

嘉義市有名婦人到銀行要提領220萬元，行員查覺有異，通報警方，警方到場關切，研判為「假親友購地」詐騙手法，耐心勸導，並以...

影／徵才騙提款卡！台中警喬裝早餐店員埋伏 逮六旬車手

台中市第六警分局警員近月間網路巡邏時，發現詐騙集團以「避稅」為理由，要求應徵者將提款卡放置指定地點，警方認為此即是詐團騙...

普發現金詐騙多 資安署長蔡福隆：政府不會主動發送簡訊

普發現金最快11月上旬開始發放，許多詐騙集團蠢蠢欲動，甚至冒用政府名義發送假訊息。數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，...

「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

台灣詐騙案件層出不窮，就連前立委高嘉瑜也成為受害者。她分享自己被詐騙集團盜取照片，放在臉書的交友社團，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

普發現金將至 資安署提醒「政府不會主動發簡訊」

網路攻擊層出不窮、日新月異，數位發展部資通安全署（以下簡稱資安署）21日召開記者會說明，根據資安署近期統計，資安威脅多屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。