表弟要來拿錢差點陷詐局 嘉市警「聽掛查」防詐3要守住220萬

嘉義市有名婦人到銀行要提領220萬元，行員查覺有異，通報警方，警方到場關切，研判為「假親友購地」詐騙手法，耐心勸導，並以「聽、掛、查」防詐三要協助婦人，及時守住婦人辛苦積蓄。

嘉義市68歲黎姓婦人日前到銀行提領現金220萬元，準備交給「表弟」轉交越南親人購地；行員發現她神情緊張、頻頻查看手機訊息且金額龐大，懷疑有異，立即通報警方到場。警方到場後深入詢問，發現對方僅透過LINE聯繫、無契約文件，也拒絕讓家人查證，研判為「假親友購地」詐騙手法，經員警耐心勸導並舉出受害案例說明，婦人終於恍然大悟，當場打消提領念頭。

嘉義市警察局第一分局指出，此次成功阻詐關鍵在於行員的細心與警方的即時介入。為讓更多民眾免於受害，警方特別提醒防詐「三要訣」──聽、掛、查，只要冷靜依序操作三步驟，就能有效避開陷阱。

「聽」清楚話術，留意金錢陷阱：警方指出，詐騙話術常以「親友購地」、「急用匯款」、「帳戶出問題」等名義行騙。黎婦當時聽信「表弟」催促取款交現金的說詞，就是典型話術。只要對方涉及金錢往來、要求現金、轉帳或交付帳號資料，應立刻提高警覺。

果斷「掛」斷，避免情緒操控：歹徒會製造緊迫感與信任壓力，使受害人慌亂。警方提醒，一旦懷疑有詐，不必猶豫，立即掛斷電話或停止通訊往來，不讓詐騙集團有機可乘。