快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

為償賭債淪車手！IG大馬旅遊網紅大甲落網：不知怎跟女友說

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大甲分局日前偵破一起假投資詐欺案，逮捕一名33歲的馬來西亞的林姓男車手，令人意外的是，他自稱是社群媒體旅遊網紅，擁有逾萬名粉絲，平時經常在IG上分享環遊世界的旅遊照，足跡遍及20餘國，然而，此次來台並非觀光，竟是受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕，網紅形象瞬間崩壞。

大甲警方指出，日前獲獲民眾報案，指稱遭假投資詐騙集團詐騙，詐騙團近日更要求被受害者再交付30萬元，受理報案後警方立即部署埋伏，在約定地點成功逮捕前來的林姓男子，警方調查時發現，林嫌使用的工作手機為最新iPhone 17 Pro，手機記憶體有大量的旅遊照片。

警方經查證後發現，林嫌在馬來西亞當地是小有名氣的旅遊網紅，Instagram擁有上萬追蹤者，經濟狀況理應不差，林嫌面對訊問，起初不發一語拒絕供述，經員警耐心勸導後才打開心防，坦承因沉迷賭博導致債務纏身，生活早已與網路上所營造的光鮮形象相去甚遠。

林嫌並供稱，此次來台原為與女友相聚，但為了清償債務鋌而走險，擔任詐騙集團取款車手，最終遭警方查獲，自承現在除了要面對未知的司法程序，更不知該如何向女友坦白一切。

大甲分局表示，詐騙集團常以「短期打工」、「高薪」等名義吸引外籍人士來台參與非法提領工作，呼籲民眾及外籍友人輕信網招聘訊息，參與詐騙集團實施屬於賄賂犯罪共犯，依刑法規定最重可處5年以下有期徒刑；外籍人員若在台觸犯刑事案件，除刑事責任外，也可能遭受強制出境併入境限制。

33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供
33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供
33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供
33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供
33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供
33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供
33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供
33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供
33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供
33歲的馬來西亞林姓男車手，此次來台並非觀光，竟受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕。圖／警方提供

詐騙集團 馬來西亞 車手

延伸閱讀

台灣藝人陷閃兵爭議！韓國為何少見逃兵？網紅曝代價：連人生都得重來

招生壓力大？幼兒園掛「台積電紅榜」 網紅阿淇博士：我是畢業生之一

45歲男遭女友19歲兒子斬首亡 女友女兒回家見斷頭揭悲慘內情

女兒出生僅2日！狠父為挽留小三 竟槍殺女友再將女嬰丟鱷魚河

相關新聞

為償賭債淪車手！IG大馬旅遊網紅大甲落網：不知怎跟女友說

台中市大甲分局日前偵破一起假投資詐欺案，逮捕一名33歲的馬來西亞的林姓男車手，令人意外的是，他自稱是社群媒體旅遊網紅，擁...

表弟要來拿錢差點陷詐局 嘉市警「聽掛查」防詐3要守住220萬

嘉義市有名婦人到銀行要提領220萬元，行員查覺有異，通報警方，警方到場關切，研判為「假親友購地」詐騙手法，耐心勸導，並以...

影／徵才騙提款卡！台中警喬裝早餐店員埋伏 逮六旬車手

台中市第六警分局警員近月間網路巡邏時，發現詐騙集團以「避稅」為理由，要求應徵者將提款卡放置指定地點，警方認為此即是詐團騙...

普發現金詐騙多 資安署長蔡福隆：政府不會主動發送簡訊

普發現金最快11月上旬開始發放，許多詐騙集團蠢蠢欲動，甚至冒用政府名義發送假訊息。數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，...

「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

台灣詐騙案件層出不窮，就連前立委高嘉瑜也成為受害者。她分享自己被詐騙集團盜取照片，放在臉書的交友社團，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

普發現金將至 資安署提醒「政府不會主動發簡訊」

網路攻擊層出不窮、日新月異，數位發展部資通安全署（以下簡稱資安署）21日召開記者會說明，根據資安署近期統計，資安威脅多屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。