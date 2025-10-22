聽新聞
為償賭債淪車手！IG大馬旅遊網紅大甲落網：不知怎跟女友說
台中市大甲分局日前偵破一起假投資詐欺案，逮捕一名33歲的馬來西亞的林姓男車手，令人意外的是，他自稱是社群媒體旅遊網紅，擁有逾萬名粉絲，平時經常在IG上分享環遊世界的旅遊照，足跡遍及20餘國，然而，此次來台並非觀光，竟是受詐欺集團指示擔任「車手」，負責提領詐騙所得，遭警方當場逮捕，網紅形象瞬間崩壞。
大甲警方指出，日前獲獲民眾報案，指稱遭假投資詐騙集團詐騙，詐騙團近日更要求被受害者再交付30萬元，受理報案後警方立即部署埋伏，在約定地點成功逮捕前來的林姓男子，警方調查時發現，林嫌使用的工作手機為最新iPhone 17 Pro，手機記憶體有大量的旅遊照片。
警方經查證後發現，林嫌在馬來西亞當地是小有名氣的旅遊網紅，Instagram擁有上萬追蹤者，經濟狀況理應不差，林嫌面對訊問，起初不發一語拒絕供述，經員警耐心勸導後才打開心防，坦承因沉迷賭博導致債務纏身，生活早已與網路上所營造的光鮮形象相去甚遠。
林嫌並供稱，此次來台原為與女友相聚，但為了清償債務鋌而走險，擔任詐騙集團取款車手，最終遭警方查獲，自承現在除了要面對未知的司法程序，更不知該如何向女友坦白一切。
大甲分局表示，詐騙集團常以「短期打工」、「高薪」等名義吸引外籍人士來台參與非法提領工作，呼籲民眾及外籍友人輕信網招聘訊息，參與詐騙集團實施屬於賄賂犯罪共犯，依刑法規定最重可處5年以下有期徒刑；外籍人員若在台觸犯刑事案件，除刑事責任外，也可能遭受強制出境併入境限制。
