影／徵才騙提款卡！台中警喬裝早餐店員埋伏 逮六旬車手

台中市第六警分局警員近月間網路巡邏時，發現詐騙集團以「避稅」為理由，要求應徵者將提款卡放置指定地點，警方認為此即是詐團騙取民眾卡片方式，以應徵者向詐團應徵後，在上月5日應對方要求，將提款卡棄置在一間早餐店附近草叢內，警方則喬裝為早餐店員，在旁埋伏，順利查獲六旬王姓男子，檢方訊問後命以3萬元交保。

第六警分局協和派出所員警石孟飛、林辰鴻，近月在網路巡邏時，發現臉書求職社團出現疑似詐騙徵才訊息，標榜為方便「避稅」，要求應徵者將卡片放入包裹後丟棄在草叢，作為入職的條件。

警方雖一眼看出這是詐騙集團拙劣的行騙手法，但還是決定將計就計，以身入局，先假扮為求職者配合詐團，上月5日將提款卡棄置在轄內一間早餐店附近草叢內，隨後再換裝變成早餐店員，埋伏一旁。

當時王姓男子（64歲）現身拿取提款卡，喬裝成早餐店員的警員上前抓人，當場查扣行動電話等證物，王男也坦承受詐騙集團指使前來取物，全案目前持續追查幕後共犯及金流流向，檢方訊問後命以3萬元交保。