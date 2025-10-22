影／徵才騙提款卡！台中警喬裝早餐店員埋伏 逮六旬車手

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局警員近月間網路巡邏時，發現詐騙集團以「避稅」為理由，要求應徵者將提款卡放置指定地點，警方認為此即是詐團騙取民眾卡片方式，以應徵者向詐團應徵後，在上月5日應對方要求，將提款卡棄置在一間早餐店附近草叢內，警方則喬裝為早餐店員，在旁埋伏，順利查獲六旬王姓男子，檢方訊問後命以3萬元交保。

第六警分局協和派出所員警石孟飛、林辰鴻，近月在網路巡邏時，發現臉書求職社團出現疑似詐騙徵才訊息，標榜為方便「避稅」，要求應徵者將卡片放入包裹後丟棄在草叢，作為入職的條件。

警方雖一眼看出這是詐騙集團拙劣的行騙手法，但還是決定將計就計，以身入局，先假扮為求職者配合詐團，上月5日將提款卡棄置在轄內一間早餐店附近草叢內，隨後再換裝變成早餐店員，埋伏一旁。

當時王姓男子（64歲）現身拿取提款卡，喬裝成早餐店員的警員上前抓人，當場查扣行動電話等證物，王男也坦承受詐騙集團指使前來取物，全案目前持續追查幕後共犯及金流流向，檢方訊問後命以3萬元交保。

警方呼籲，民眾切勿因高薪、避稅等話術交出金融帳戶或成為詐團幫手，否則不僅財產受害，還可能面臨刑責。若遇可疑訊息，務必撥打165反詐騙專線或110報案，共同防堵詐騙。

台中市第六警分局警員喬裝成早餐店員，埋伏查獲六旬王姓車手。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員喬裝成早餐店員，埋伏查獲六旬王姓車手。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員喬裝成早餐店員，埋伏查獲六旬王姓車手。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員喬裝成早餐店員，埋伏查獲六旬王姓車手。圖／第六警分局提供

早餐店 詐騙集團 詐團

普發現金詐騙多 資安署長蔡福隆：政府不會主動發送簡訊

普發現金最快11月上旬開始發放，許多詐騙集團蠢蠢欲動，甚至冒用政府名義發送假訊息。數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，...

「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

台灣詐騙案件層出不窮，就連前立委高嘉瑜也成為受害者。她分享自己被詐騙集團盜取照片，放在臉書的交友社團，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

普發現金將至 資安署提醒「政府不會主動發簡訊」

網路攻擊層出不窮、日新月異，數位發展部資通安全署（以下簡稱資安署）21日召開記者會說明，根據資安署近期統計，資安威脅多屬...

普發現金詐騙花樣多 資安署提醒釣魚郵件

「詐團會透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊，近來普發現金詐騙多，民眾要多留意！」資安署署長蔡福隆21日提醒說，近期許多資安威脅來自社交網站，許多詐騙集團結合新聞時事，透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊。由於11月上旬將普發現金，政府部門近來都不斷提醒可能有詐騙的狀況。

藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

「詐騙犯罪大惡極，政府應該考慮實施鞭刑！」藍委洪孟楷21日質詢行政院長卓榮泰時強調，新加坡詐騙金額僅台灣4分之1，如今已研議對詐騙犯使用鞭刑，我國也應該考慮，否則現有制度難遏止詐騙；但卓榮泰回應說，社會對於鞭刑仍有人權顧慮，洪孟楷盼半年內先做可行性評估，但卓榮泰沒明確答應時限

