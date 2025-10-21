快訊

普發現金詐騙多 資安署長蔡福隆：政府不會主動發送簡訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

普發現金最快11月上旬開始發放，許多詐騙集團蠢蠢欲動，甚至冒用政府名義發送假訊息。數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，政府不會主動發送簡訊，普發現金官網也只有一個，政府單位只會在這個網站進行相關說明與登記；面對愈來愈多社交工程詐騙，資安署也提醒，民眾多一份謹慎，就是對自己安全多一份保障。

根據資安署近期統計，資安威脅多屬社交工程等資訊蒐集類型，社交工程係利用人性弱點，結合時事並透過釣魚郵件或惡意簡訊，偽冒網站、假檔案或連結，誘使使用者點擊或輸入資訊，進而達到竊取資料、騙取金錢或暗中控制使用者電腦等不法行為。

資安署提醒，為守護個人、企業或政府機關資通訊安全，建議使用電子郵件或簡訊時，採取「停、看、聽」資安防護三步驟。

首先，在「停」的部分，建議民眾收到電子郵件時，不輕信、不點擊，將電子郵件設定為純文字模式，開啟垃圾郵件過濾機制，並關閉郵件預覽模式，切勿直接開啟可疑郵件連結或下載附件。

在「看」的部分，要檢查、要認明。民眾應確認郵件、簡訊寄件者或內容，是否預期收到或與自身相關，並檢查郵件或簡訊附件附檔名，認明政府網站或短網址，且只有政府簡訊發送號碼為111。

在「聽」的部分，要查證、要刪除。必要時向寄件者確認郵件或簡訊真偽，並得通知資安人員協助處理可疑郵件，一律刪除所有可疑郵件。

資安署強調，多一次停看聽，都是成功防禦，多一份謹慎，就是對自己的安全多一份保障，千萬別被不法人士利用社交工程騙取信任。

數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，政府不會主動發送簡訊，普發現金官網也只有一個，政府單位只會在這個網站進行相關說明與登記。民眾多一份謹慎，就是對自己安全多一份保障。圖／數發部提供
數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，政府不會主動發送簡訊，普發現金官網也只有一個，政府單位只會在這個網站進行相關說明與登記。民眾多一份謹慎，就是對自己安全多一份保障。圖／數發部提供

資安 詐騙集團 普發現金

相關新聞

「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

台灣詐騙案件層出不窮，就連前立委高嘉瑜也成為受害者。她分享自己被詐騙集團盜取照片，放在臉書的交友社團，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

普發現金詐騙多 資安署長蔡福隆：政府不會主動發送簡訊

普發現金最快11月上旬開始發放，許多詐騙集團蠢蠢欲動，甚至冒用政府名義發送假訊息。數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，...

普發現金將至 資安署提醒「政府不會主動發簡訊」

網路攻擊層出不窮、日新月異，數位發展部資通安全署（以下簡稱資安署）21日召開記者會說明，根據資安署近期統計，資安威脅多屬...

普發現金詐騙花樣多 資安署提醒釣魚郵件

「詐團會透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊，近來普發現金詐騙多，民眾要多留意！」資安署署長蔡福隆21日提醒說，近期許多資安威脅來自社交網站，許多詐騙集團結合新聞時事，透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊。由於11月上旬將普發現金，政府部門近來都不斷提醒可能有詐騙的狀況。

藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

「詐騙犯罪大惡極，政府應該考慮實施鞭刑！」藍委洪孟楷21日質詢行政院長卓榮泰時強調，新加坡詐騙金額僅台灣4分之1，如今已研議對詐騙犯使用鞭刑，我國也應該考慮，否則現有制度難遏止詐騙；但卓榮泰回應說，社會對於鞭刑仍有人權顧慮，洪孟楷盼半年內先做可行性評估，但卓榮泰沒明確答應時限

柬詐團首腦多次來台 警署：已聯繫FBI掌握

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，其中柬埔寨詐騙集團原中國籍首腦陳志被爆曾至少十次出入台灣。警政署長張榮興昨表示，陳志出入...

