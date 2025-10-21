聽新聞
普發現金詐騙多 資安署長蔡福隆：政府不會主動發送簡訊
普發現金最快11月上旬開始發放，許多詐騙集團蠢蠢欲動，甚至冒用政府名義發送假訊息。數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，政府不會主動發送簡訊，普發現金官網也只有一個，政府單位只會在這個網站進行相關說明與登記；面對愈來愈多社交工程詐騙，資安署也提醒，民眾多一份謹慎，就是對自己安全多一份保障。
根據資安署近期統計，資安威脅多屬社交工程等資訊蒐集類型，社交工程係利用人性弱點，結合時事並透過釣魚郵件或惡意簡訊，偽冒網站、假檔案或連結，誘使使用者點擊或輸入資訊，進而達到竊取資料、騙取金錢或暗中控制使用者電腦等不法行為。
資安署提醒，為守護個人、企業或政府機關資通訊安全，建議使用電子郵件或簡訊時，採取「停、看、聽」資安防護三步驟。
首先，在「停」的部分，建議民眾收到電子郵件時，不輕信、不點擊，將電子郵件設定為純文字模式，開啟垃圾郵件過濾機制，並關閉郵件預覽模式，切勿直接開啟可疑郵件連結或下載附件。
在「看」的部分，要檢查、要認明。民眾應確認郵件、簡訊寄件者或內容，是否預期收到或與自身相關，並檢查郵件或簡訊附件附檔名，認明政府網站或短網址，且只有政府簡訊發送號碼為111。
在「聽」的部分，要查證、要刪除。必要時向寄件者確認郵件或簡訊真偽，並得通知資安人員協助處理可疑郵件，一律刪除所有可疑郵件。
資安署強調，多一次停看聽，都是成功防禦，多一份謹慎，就是對自己的安全多一份保障，千萬別被不法人士利用社交工程騙取信任。
