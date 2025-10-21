「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

民進黨前立委高嘉瑜。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

台灣詐騙案件層出不窮，就連前立委高嘉瑜也成為受害者。她分享自己被詐騙集團盜取照片，放在臉書的交友社團，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高嘉瑜在臉書分享一張截圖，是詐騙集團假冒她的身分，盜用她多張照片，在臉書交友社團發文徵友，聲稱「47歲離異，真心找老公，可先同居再登記，不嫌棄交個朋友」。

高嘉瑜表示，詐騙集團真的太囂張，盜圖非常不可取，更讓她無法接受的是「年齡差太多」，還寫下「全台灣有人不認識我嗎？」

貼文一出後，多數網友都笑翻，紛紛表示「原來生氣的點是年齡爆太高了，太過分了」、「47歲是真的很值得生氣」、「盜圖就算了，重點是年紀還虛長了，直接犯了大忌」、「扯爆了啦！誰不認識委員」、「如果年齡說28歲應該會比較開心」、「用妳的歌聲嚇死他們！以後就不敢了」、「我想盜圖的人，應該是沒有聽過美妙的旋律」、「誰不認識港湖胖虎呢？」。