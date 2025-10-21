快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

聯合新聞網／ 綜合報導

民進黨前立委高嘉瑜。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
民進黨前立委高嘉瑜。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

台灣詐騙案件層出不窮，就連前立委高嘉瑜也成為受害者。她分享自己被詐騙集團盜取照片，放在臉書的交友社團，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高嘉瑜在臉書分享一張截圖，是詐騙集團假冒她的身分，盜用她多張照片，在臉書交友社團發文徵友，聲稱「47歲離異，真心找老公，可先同居再登記，不嫌棄交個朋友」。

高嘉瑜表示，詐騙集團真的太囂張，盜圖非常不可取，更讓她無法接受的是「年齡差太多」，還寫下「全台灣有人不認識我嗎？」

貼文一出後，多數網友都笑翻，紛紛表示「原來生氣的點是年齡爆太高了，太過分了」、「47歲是真的很值得生氣」、「盜圖就算了，重點是年紀還虛長了，直接犯了大忌」、「扯爆了啦！誰不認識委員」、「如果年齡說28歲應該會比較開心」、「用妳的歌聲嚇死他們！以後就不敢了」、「我想盜圖的人，應該是沒有聽過美妙的旋律」、「誰不認識港湖胖虎呢？」。

詐騙集團 高嘉瑜

延伸閱讀

出國買伴手禮 「回家一定把包裝全拆」 真相曝光引全網共鳴：真的超氣

婚後不跟公婆住！她在家卻遇「尷尬情況」：一天還2次

雙北做對決定？豪雨假落空抗風雨出門 通勤族怨：襪子都濕了

家人驟逝沒分配遺產…怎取得銀行存款？網急阻：千萬別去領

相關新聞

「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

台灣詐騙案件層出不窮，就連前立委高嘉瑜也成為受害者。她分享自己被詐騙集團盜取照片，放在臉書的交友社團，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

普發現金將至 資安署提醒「政府不會主動發簡訊」

網路攻擊層出不窮、日新月異，數位發展部資通安全署（以下簡稱資安署）21日召開記者會說明，根據資安署近期統計，資安威脅多屬...

普發現金詐騙花樣多 資安署提醒釣魚郵件

「詐團會透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊，近來普發現金詐騙多，民眾要多留意！」資安署署長蔡福隆21日提醒說，近期許多資安威脅來自社交網站，許多詐騙集團結合新聞時事，透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊。由於11月上旬將普發現金，政府部門近來都不斷提醒可能有詐騙的狀況。

藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

「詐騙犯罪大惡極，政府應該考慮實施鞭刑！」藍委洪孟楷21日質詢行政院長卓榮泰時強調，新加坡詐騙金額僅台灣4分之1，如今已研議對詐騙犯使用鞭刑，我國也應該考慮，否則現有制度難遏止詐騙；但卓榮泰回應說，社會對於鞭刑仍有人權顧慮，洪孟楷盼半年內先做可行性評估，但卓榮泰沒明確答應時限

柬詐團首腦多次來台 警署：已聯繫FBI掌握

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，其中柬埔寨詐騙集團原中國籍首腦陳志被爆曾至少十次出入台灣。警政署長張榮興昨表示，陳志出入...

台版柬埔寨案詐3.9億虐死3人 主嫌無期徒刑定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案，詐團詐得三點九億元，有三名遭囚禁被害人身亡，主嫌「藍道」杜承哲一、二審被依共同私刑拘禁致人於死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。