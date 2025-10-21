普發現金將至 資安署提醒「政府不會主動發簡訊」

網路攻擊層出不窮、日新月異，數位發展部資通安全署（以下簡稱資安署）21日召開記者會說明，根據資安署近期統計，資安威脅多屬社交工程等資訊蒐集類型，社交工程係利用人性弱點，結合時事並透由釣魚郵件或惡意簡訊，偽冒網站、假檔案或連結，誘使使用者點擊或輸入資訊，進而達到竊取資料、騙取金錢或暗中控制使用者電腦等不法行為。

即將普發現金一萬元，數發部資安署署長蔡福隆指出，近期已有詐騙集團假冒政府名義發布詐騙資訊，政府單位不會主動發放簡訊、網址。他提醒，普發現金官網只有一個，只在這個網站會有相關說明，相關登記，都在這個網站裡面，只有這家沒有分號，沒有其他網站，會提供普發現金登記、資訊的來源。

數發部資安署主任李昱緯表示提醒，為守護個人、企業或政府機關資通訊安全，建議使用電子郵件或簡訊時，採取「停、看、聽」之資安防護三步驟：

停：不輕信、不點擊。建議將電子郵件設定為純文字模式，開啟垃圾郵件過濾機制，並關閉郵件預覽模式，切勿直接開啟可疑郵件連結或下載附件。

看：要檢查、要認明。首要確認郵件、簡訊寄件者或內容，是否預期收到或與自身相關，並檢查郵件或簡訊附件附檔名，認明政府網站或短網址，且只有政府簡訊發送號碼為111。

聽：要查證、要刪除。必要時向寄件者確認郵件或簡訊真偽，並得通知資安人員協助處理可疑郵件，一律刪除所有可疑郵件。

資安署強調，多一次停看聽，都是成功防禦，多一份謹慎，就是對自己的安全多一份保障，千萬別讓不法人士利用社交工程騙取您的信任。