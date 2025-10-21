快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

男應徵月薪4.5萬元事務助理員 淪詐騙車手遭逮

中央社／ 彰化21日電

曹姓詐騙車手向假投資洋酒被害人面交取款30萬元，被害人擔心受騙事先報警，曹男遭查獲後，稱其上網應徵事務助理員卻淪車手被逮，彰化縣警察局員林分局將他依詐欺等罪嫌送辦。

員林分局員林派出所16日接獲疑似假買賣報案，報案人稱在通訊軟體LINE上認識1名女網友，對方鼓吹他以新台幣30萬元購買4瓶洋酒進行投資，他因擔心被騙而赴派出所報案。

員林派出所長江耀邦查證相關資訊後，確認報案人遇到假買賣詐騙，當天帶隊前往員林市面交地點周邊埋伏，當場查獲曹姓取款車手，並查扣詐騙款項30萬元等證物，依違反詐欺、洗錢防制法移請彰化地方檢察署偵辦。

警方今天告訴中央社記者，年約40歲曹姓車手自稱透過網路社群IG，徵求月薪4.5萬元事務助理員職務，對方告知他僅需至指定地點提供合約給客戶簽收並收款，即可領到薪水，呼籲民眾上網求職應再三確認工作內容，務必謹慎小心。

員林 車手 詐騙

延伸閱讀

月薪加1萬、年薪多2個月 她北漂卻「越賺越窮」：是否要認輸

花蓮光復災區水溝蓋遺失 警方未接獲報案加強巡邏

月薪4萬起跳... 彰化公車司機「薪情」輸台中 人力流失招募難

綠委林岱樺涉詐助理費 胞妹月薪高達13萬雄檢再起訴她1人

相關新聞

「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

台灣詐騙案件層出不窮，就連前立委高嘉瑜也成為受害者。她分享自己被詐騙集團盜取照片，放在臉書的交友社團，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

普發現金將至 資安署提醒「政府不會主動發簡訊」

網路攻擊層出不窮、日新月異，數位發展部資通安全署（以下簡稱資安署）21日召開記者會說明，根據資安署近期統計，資安威脅多屬...

普發現金詐騙花樣多 資安署提醒釣魚郵件

「詐團會透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊，近來普發現金詐騙多，民眾要多留意！」資安署署長蔡福隆21日提醒說，近期許多資安威脅來自社交網站，許多詐騙集團結合新聞時事，透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊。由於11月上旬將普發現金，政府部門近來都不斷提醒可能有詐騙的狀況。

藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

「詐騙犯罪大惡極，政府應該考慮實施鞭刑！」藍委洪孟楷21日質詢行政院長卓榮泰時強調，新加坡詐騙金額僅台灣4分之1，如今已研議對詐騙犯使用鞭刑，我國也應該考慮，否則現有制度難遏止詐騙；但卓榮泰回應說，社會對於鞭刑仍有人權顧慮，洪孟楷盼半年內先做可行性評估，但卓榮泰沒明確答應時限

柬詐團首腦多次來台 警署：已聯繫FBI掌握

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，其中柬埔寨詐騙集團原中國籍首腦陳志被爆曾至少十次出入台灣。警政署長張榮興昨表示，陳志出入...

台版柬埔寨案詐3.9億虐死3人 主嫌無期徒刑定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案，詐團詐得三點九億元，有三名遭囚禁被害人身亡，主嫌「藍道」杜承哲一、二審被依共同私刑拘禁致人於死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。