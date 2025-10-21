男應徵月薪4.5萬元事務助理員 淪詐騙車手遭逮

曹姓詐騙車手向假投資洋酒被害人面交取款30萬元，被害人擔心受騙事先報警，曹男遭查獲後，稱其上網應徵事務助理員卻淪車手被逮，彰化縣警察局員林分局將他依詐欺等罪嫌送辦。

員林分局員林派出所16日接獲疑似假買賣報案，報案人稱在通訊軟體LINE上認識1名女網友，對方鼓吹他以新台幣30萬元購買4瓶洋酒進行投資，他因擔心被騙而赴派出所報案。

員林派出所長江耀邦查證相關資訊後，確認報案人遇到假買賣詐騙，當天帶隊前往員林市面交地點周邊埋伏，當場查獲曹姓取款車手，並查扣詐騙款項30萬元等證物，依違反詐欺、洗錢防制法移請彰化地方檢察署偵辦。

警方今天告訴中央社記者，年約40歲曹姓車手自稱透過網路社群IG，徵求月薪4.5萬元事務助理員職務，對方告知他僅需至指定地點提供合約給客戶簽收並收款，即可領到薪水，呼籲民眾上網求職應再三確認工作內容，務必謹慎小心。