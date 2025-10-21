男應徵月薪4.5萬元事務助理員 淪詐騙車手遭逮
曹姓詐騙車手向假投資洋酒被害人面交取款30萬元，被害人擔心受騙事先報警，曹男遭查獲後，稱其上網應徵事務助理員卻淪車手被逮，彰化縣警察局員林分局將他依詐欺等罪嫌送辦。
員林分局員林派出所16日接獲疑似假買賣報案，報案人稱在通訊軟體LINE上認識1名女網友，對方鼓吹他以新台幣30萬元購買4瓶洋酒進行投資，他因擔心被騙而赴派出所報案。
員林派出所長江耀邦查證相關資訊後，確認報案人遇到假買賣詐騙，當天帶隊前往員林市面交地點周邊埋伏，當場查獲曹姓取款車手，並查扣詐騙款項30萬元等證物，依違反詐欺、洗錢防制法移請彰化地方檢察署偵辦。
警方今天告訴中央社記者，年約40歲曹姓車手自稱透過網路社群IG，徵求月薪4.5萬元事務助理員職務，對方告知他僅需至指定地點提供合約給客戶簽收並收款，即可領到薪水，呼籲民眾上網求職應再三確認工作內容，務必謹慎小心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言