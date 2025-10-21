藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

國民黨立委洪孟楷21日質詢行政院長卓榮泰時，疾呼政府應推動鞭刑遏止詐騙。（洪孟楷辦公室提供） 「詐騙犯罪大惡極，政府應該考慮實施鞭刑！」藍委洪孟楷21日質詢行政院長卓榮泰時強調，新加坡詐騙金額僅台灣4分之1，如今已研議對詐騙犯使用鞭刑，我國也應該考慮，否則現有制度難遏止詐騙；但卓榮泰回應說，社會對於鞭刑仍有人權顧慮，洪孟楷盼半年內先做可行性評估，但卓榮泰沒明確答應時限。

認鞭刑有人權疑慮

國民黨立委洪孟楷21日質詢時詢問卓榮泰說，新加坡近日研議對詐騙犯使用鞭刑，我國在修訂《打詐四法》後，仍有因為打詐力道不足，特別請行政院再來立法院專案報告，台灣雖然沒有鞭刑，但國人對詐騙問題深惡痛絕，是否能研議台灣也對詐騙犯使用鞭刑？法務部長鄭銘謙表示，有再研議將法修重，同時朝速審、速決與合理刑度方向前進。

「現在難道不是這樣嗎？」洪孟楷質疑，鄭所說的就是目前的法律方向，但仍無法有效遏止詐騙，新加坡去年的詐騙財損約107億元，台灣已經480億元，我國是否應該研議更有感、更強力的方式遏止詐騙？但卓榮泰回應說，民間雖對鞭刑有支持聲音，但也有人對鞭刑的人權問題有疑慮。

要先做可行性評估

「你是說對犯罪者的人權？」洪孟楷不滿指出，法律是保護好人的，因此對好人要更好、對壞人要更強硬，「嚴刑峻法不是迫害好人」。但卓榮泰也說，鞭刑不是世界上多數國家有的刑罰，法務部要先進行更多的評估。洪孟楷追問半年內能否進行？但卓榮泰僅表示會進行評估，沒有承諾在什麼時候提出。

洪孟楷建議，法務部應該研究鞭刑納入《刑法》的可行性，包括費用、適用範圍、可能的利弊等，「許多重大建設也不會馬上蓋，當然要先做可行性評估」；另外，請外交部指派代表處與新加坡了解該國鞭刑執行的狀況。他甚至建議由立法院長韓國瑜組團，跨黨派立委透過國會外交到新加坡考察鞭刑、社宅與都市計畫等議題。

【更多精采內容，詳見 】