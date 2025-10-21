快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

普發現金詐騙花樣多 資安署提醒釣魚郵件

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

資安署提醒，近日將普發現金，政府單位不會主動發放簡訊、網址要求民眾填寫，若有可疑訊息不要輕易點擊。（中央社示意圖）
資安署提醒，近日將普發現金，政府單位不會主動發放簡訊、網址要求民眾填寫，若有可疑訊息不要輕易點擊。（中央社示意圖）
「詐團會透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊，近來普發現金詐騙多，民眾要多留意！」資安署署長蔡福隆21日提醒說，近期許多資安威脅來自社交網站，許多詐騙集團結合新聞時事，透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊。由於11月上旬將普發現金，政府部門近來都不斷提醒可能有詐騙的狀況。

開啟垃圾郵件過濾

政府預計最快在11月上旬普發現金一萬元，蔡福隆表示，近期已有詐騙集團假冒政府名義發布詐騙資訊，政府單位不會主動發放簡訊、網址。他提醒民眾，普發現金官網只有一個，只在這個網站會有相關說明，相關登記都在這個網站裡面，只有這家沒有分號，沒有其他網站會提供普發現金登記、資訊的來源。

數發部資安署主任李昱緯表示，民眾點開任何郵件、簡訊前應該採取「停看聽」三步驟，首先，不輕信、不點擊，若有可疑郵件就不要打開，開啟垃圾郵件過濾機制，也不要將公務信箱用於私人用途。第二，應該辨別寄件來源，若語氣過於緊急、情緒化，或是出現簡體字以及文法錯誤，就要提高警覺。

政府不會私訊民眾

第三，民眾對信件有疑慮，應該求證寄件人，確認訊息真實性，並且刪除所有可疑郵件。蔡福隆也說，政府也不會透過Line或是郵件與民眾聯繫，只要收到相關訊息都有可能是詐騙。不要在不明網站上填寫個人資料，以免遭盜用個資、盜刷信用卡，提醒民眾務必提高警覺。

刑事局近日也在記者會提醒，普發現金相關網站絕對不會要求民眾填寫金融卡或隱私資料，也不會要求轉帳，民眾只需要收款或領現。官員表示，如果有疑似不是.gov的網址，或是一些奇怪的網站內容，請打165反詐騙諮詢專線查證，也要秉持「不聽、不打、不接」原則，保護自己的財產安全。

【更多精采內容，詳見

詐騙集團 郵件 網站

延伸閱讀

趨勢觀察／強化資安 企業必修課

海軍：鏡週刊指控大氣海洋局長 幾乎全數不實

韌性特別預算三讀 最快11月初普發現金萬元

銀行資安審查 納入外資背景

相關新聞

普發現金詐騙花樣多 資安署提醒釣魚郵件

「詐團會透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊，近來普發現金詐騙多，民眾要多留意！」資安署署長蔡福隆21日提醒說，近期許多資安威脅來自社交網站，許多詐騙集團結合新聞時事，透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊。由於11月上旬將普發現金，政府部門近來都不斷提醒可能有詐騙的狀況。

藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

「詐騙犯罪大惡極，政府應該考慮實施鞭刑！」藍委洪孟楷21日質詢行政院長卓榮泰時強調，新加坡詐騙金額僅台灣4分之1，如今已研議對詐騙犯使用鞭刑，我國也應該考慮，否則現有制度難遏止詐騙；但卓榮泰回應說，社會對於鞭刑仍有人權顧慮，洪孟楷盼半年內先做可行性評估，但卓榮泰沒明確答應時限

柬詐團首腦多次來台 警署：已聯繫FBI掌握

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，其中柬埔寨詐騙集團原中國籍首腦陳志被爆曾至少十次出入台灣。警政署長張榮興昨表示，陳志出入...

台版柬埔寨案詐3.9億虐死3人 主嫌無期徒刑定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案，詐團詐得三點九億元，有三名遭囚禁被害人身亡，主嫌「藍道」杜承哲一、二審被依共同私刑拘禁致人於死...

高薪外務員、學花藝兼差全是「詐騙」！ 彰化再逮誤上賊船車手

詐騙集團近期經常以徵求「跑外務」、接手工包裝等徵人啟事，騙人踏進陷阱後要求提供帳戶或成為車手，彰化縣一名被害人被女網友鼓...

獨／高雄57歲貴婦匯1810萬鉅款買外幣 警勸1小時她還是不信

高市57歲周姓貴婦上月中旬到市區一家銀行一口氣欲匯款60萬美元、折合台幣約1810萬，稱要買香港外幣基金，行員懷疑她遭詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。