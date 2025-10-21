普發現金詐騙花樣多 資安署提醒釣魚郵件

資安署提醒，近日將普發現金，政府單位不會主動發放簡訊、網址要求民眾填寫，若有可疑訊息不要輕易點擊。（中央社示意圖） 「詐團會透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊，近來普發現金詐騙多，民眾要多留意！」資安署署長蔡福隆21日提醒說，近期許多資安威脅來自社交網站，許多詐騙集團結合新聞時事，透過釣魚郵件、簡訊，誘使民眾點擊。由於11月上旬將普發現金，政府部門近來都不斷提醒可能有詐騙的狀況。

開啟垃圾郵件過濾

政府預計最快在11月上旬普發現金一萬元，蔡福隆表示，近期已有詐騙集團假冒政府名義發布詐騙資訊，政府單位不會主動發放簡訊、網址。他提醒民眾，普發現金官網只有一個，只在這個網站會有相關說明，相關登記都在這個網站裡面，只有這家沒有分號，沒有其他網站會提供普發現金登記、資訊的來源。

數發部資安署主任李昱緯表示，民眾點開任何郵件、簡訊前應該採取「停看聽」三步驟，首先，不輕信、不點擊，若有可疑郵件就不要打開，開啟垃圾郵件過濾機制，也不要將公務信箱用於私人用途。第二，應該辨別寄件來源，若語氣過於緊急、情緒化，或是出現簡體字以及文法錯誤，就要提高警覺。

政府不會私訊民眾

第三，民眾對信件有疑慮，應該求證寄件人，確認訊息真實性，並且刪除所有可疑郵件。蔡福隆也說，政府也不會透過Line或是郵件與民眾聯繫，只要收到相關訊息都有可能是詐騙。不要在不明網站上填寫個人資料，以免遭盜用個資、盜刷信用卡，提醒民眾務必提高警覺。

刑事局近日也在記者會提醒，普發現金相關網站絕對不會要求民眾填寫金融卡或隱私資料，也不會要求轉帳，民眾只需要收款或領現。官員表示，如果有疑似不是.gov的網址，或是一些奇怪的網站內容，請打165反詐騙諮詢專線查證，也要秉持「不聽、不打、不接」原則，保護自己的財產安全。

