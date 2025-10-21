柬詐團首腦多次來台 警署：已聯繫FBI掌握

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，其中柬埔寨詐騙集團原中國籍首腦陳志被爆曾至少十次出入台灣。警政署長張榮興昨表示，陳志出入台灣大概是在二○二二年前，現已透過ＦＢＩ（美國聯邦調查局）主動聯繫，並報請台北地檢署指揮偵辦。

立法院內政委員會昨邀內政部、警政署、國安局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國安」專題報告。

民進黨立委黃捷質詢關注，美英聯合起訴柬埔寨詐騙首腦陳志，令她最驚訝的是，陳志曾出入台灣逾十次，且有九間登記在台灣的公司、三名台灣人都被列在美國制裁名單中，台灣是否已搜集相關國際情資？

張榮興回覆，初步資料顯示，陳志出入台灣的時間約在二○二二年以前；此案是由美國司法部、財政部單方面起訴跟制裁，此前未要求台灣方面提供相關資料，但警政署有透過ＦＢＩ主動聯繫，並報請台北地檢署指揮偵辦。

張榮興說，針對詐騙集團相關分子或公司，警政署都有掌握當中，會配合檢方偵查。

黃捷追問，針對類似人物出入台灣，是否能第一時間偵獲？張榮興說「應該沒有問題」，警政署事先掌握此情形，對於該對象的出入境及入境後從事疑似非法活動，「我們有能力監控跟處理」；張榮興並允諾會全力打詐。