台版柬埔寨案詐3.9億虐死3人 主嫌無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙案，詐團詐得三點九億元，有三名遭囚禁被害人身亡，主嫌「藍道」杜承哲一、二審被依共同私刑拘禁致人於死等罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。共犯洪俊杰、薛隆廷也判無期徒刑，王昱傑判處廿六年徒刑定讞。

全案檢方分兩波起訴，首波詐騙集團核心幹部「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等廿九人，陳及傅女去年十二月判處無期徒刑定讞，其餘廿七名共犯刑度也分別於歷審確定。

暱稱「加特林」、「藍道」的杜承哲二○二二年九月底至十一月找傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，卅八天內陸續在桃園、淡水兩處據點關押六十一名人頭帳戶提供者，搜身搶財、嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，關進約三坪大小房間，不配合就毒打、電擊，甚至在泡麵摻ＦＭ２毒品。

黃姓男子遭毒打、命令「唱歌娛樂」，受不了高壓監控凌虐，墜樓身亡。黃姓女子在房內尿尿被電擊，身體惡化吐血，不斷求救未被送醫，最終休克死亡。林姓男子患慢性病，因未服藥而病況惡化，拜託送醫遭拒，雙腳皮膚壞死、大小便失禁，撞牆呼喊「快受不了」，被認為裝病，遭餵三顆ＦＭ２，心肌梗塞身亡。

一審依共同私刑拘禁致人於死等罪判杜承哲、洪俊杰、薛隆廷、王昱傑無期徒刑。案件上訴，二審計算二六六名被害人被詐三億九千餘萬元，略低於一審認定，撤銷改判。

二審認為，王昱傑主要工作是指揮洗錢及綁定、驗證人頭帳戶，惡性相對其他三人低，改判廿六年；杜承哲等三人雖與被害人談和解，但為集團核心角色，侵害生命、身體、自由、財產狀況極端嚴重，其中私行拘禁致死罪量處無期徒刑。最高法院駁回上訴，全案確定。

「台版柬埔寨」案另扯出時任台北市寧夏路派出所長葉育忻涉協助杜查個資、偽造法院交保單，收受賄賂，二審依貪汙判刑十一年半、洗錢罪判一年，併科廿萬罰金，行使偽造公文書罪判一年二月刑期。案件尚未確定。

