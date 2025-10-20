高薪外務員、學花藝兼差全是「詐騙」！ 彰化再逮誤上賊船車手

詐騙集團近期經常以徵求「跑外務」、接手工包裝等徵人啟事，騙人踏進陷阱後要求提供帳戶或成為車手，彰化縣一名被害人被女網友鼓吹投入30萬元投資洋酒生意，被害人交款時，警方逮到曹姓車手，曹男稱是在IG看到徵事務助理員工作，前往應徵，資方說只要拿合約去簽收就可領薪水，卻成為詐騙集團共犯，被警方移送法辦。

員林派出所上周接獲一名被害人通報說，在LINE群認識一名暱稱「半隻桃」的女網友，聊天時女網友向他介紹可以買洋酒做投資，鼓吹他以30萬元買4瓶30年份威士忌，在約定交款前，被害人懷疑自己被詐騙，而向警方報案。

員林警分局員林派出所所長江耀邦查證相關資訊後，確認被害人遇到假買賣詐騙，要被害人繼續和詐團約定面交，上周並在面交地點靜修路埋伏，當曹姓車手出現時，當場被逮捕。

曹姓車手則表示，他是在IG看到徵求月薪4萬5千元的事務助理員工作，資方告知僅需到指定地點提供合約給客戶簽收，並收取款項就可領到薪水，警方已依違反詐欺、洗錢防制法案將他移送彰化地檢署偵辦。

員林分局表示，詐騙集團會以IG、Threads或LINE等社交軟體上用交友名義吸引民眾加入，加入後會鼓吹可以投資股票、虛擬幣、限量年份洋酒等，並以穩賺不賠、投資回報高等詐騙民眾拿出大筆現金投資。