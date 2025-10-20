快訊

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

獨／新壽再退讓…願讓利求共識 輝達落地差北市府點頭

獨／高雄57歲貴婦匯1810萬鉅款買外幣 警勸1小時她還是不信

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市57歲周姓貴婦上月中旬到市區一家銀行一口氣欲匯款60萬美元、折合台幣約1810萬，稱要買香港外幣基金，行員懷疑她遭詐報警；沒料，周女見警方到場臉色大變，堅稱自己未遭詐騙，警方搬案例教育苦勸近1小時，周女見警方不死心，悻然離去。

據了解，這名57歲周姓貴婦於9月19日下午近2時前往苓雅區中正二路銀行臨櫃匯款，周女當時欲一口氣將帳戶存款60萬美金、折合台幣約1810萬，匯款至他人帳戶購買香港外幣基金，由於是一筆為數不小的鉅款，行員懷疑她遭詐騙報警。

轄區苓雅警分局凱旋派出所獲報趕抵銀行，沒料，周女見到警方進入銀行，臉色大變，聲稱自己未遭到詐騙，警方先安撫她坐下。

經警方初步了解，周女稱日前在網路獲得投資資訊，欲匯款美金60萬元購買香港外幣基金，可賺到穩定利潤，警方研判周女遇到常見的「基金投資詐騙」手法，當場搬出案例教育對周女說明。

但周女仍堅稱匯款是投資賺錢，沒有被詐騙，警方苦口婆心勸說近1小時，周女仍偏執堅信沒被詐騙，見警方仍「死纏濫打」，當天先放棄匯款，悻然離去。

假投資詐騙案例常居詐騙案之冠，警方製作防詐圖宣導。圖／取自刑事局官網
假投資詐騙案例常居詐騙案之冠，警方製作防詐圖宣導。圖／取自刑事局官網
高雄市一名貴婦到銀行臨櫃匯款1810萬鉅款聲稱要投資，凱旋所員警獲報苦勸1小時，讓她打消念頭。記者石秀華／攝影
高雄市一名貴婦到銀行臨櫃匯款1810萬鉅款聲稱要投資，凱旋所員警獲報苦勸1小時，讓她打消念頭。記者石秀華／攝影

詐騙 香港 貴婦 台幣 帳戶 美金

延伸閱讀

香港No.1本土原創角色癲噹（DinDong） 夜市美食吊飾娃娃盲盒正式在台上市！

高雄粉紅浪潮與台中市長行銷 中市府：活動性質不同

韓籍啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄舒跑杯舞台 1.3萬人參與全民路跑

高雄林德官段公辦都更開跑 閒置12年公車宿舍將活化

相關新聞

影／女營養師遭詐團冒名推銷壯陽藥減肥藥 急與台南警合拍影片澄清

時常接受媒體訪問，臉書、IG與Youtube分別有28萬、35萬、20萬粉絲訂閱的營養師高敏敏，近日被網友詢問「買減肥藥...

獨／高雄57歲貴婦匯1810萬鉅款買外幣 警勸1小時她還是不信

高市57歲周姓貴婦上月中旬到市區一家銀行一口氣欲匯款60萬美元、折合台幣約1810萬，稱要買香港外幣基金，行員懷疑她遭詐...

詐騙猖獗竹市警公布打詐成果 阻詐金流逾1億5000萬元

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。新竹市警方近期積極打詐，除破獲以投資為名誘騙被害人面交...

假熱心真行騙…7旬婦帶失智鄰居臨櫃提款繳水電 詐騙23萬積蓄起訴

7旬吳姓婦人入住台北市信義區松山路一處分租套房，發現鄰居楊姓婦人罹患嚴重失智症，假意幫忙代繳房屋水電費，涉帶著楊婦到郵局...

女網友要求匯款警勸阻 中年男對警：你們年輕人不懂網路交友

台中一名53歲男子網路交友，女網友要求他匯款買錶，他到銀行要匯款時行員查覺有異報案，豐原警分局員警到場了解後勸阻，中年男...

代購BLACKPINK門票 印尼男涉詐遭圍剿

韓國女團BLACKPINK連兩天在高雄開演唱會，傳出許多黃牛糾紛甚至詐騙案，印尼籍嘉姓男子遭控以1張2800元聲稱可代購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。