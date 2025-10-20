獨／高雄57歲貴婦匯1810萬鉅款買外幣 警勸1小時她還是不信

高市57歲周姓貴婦上月中旬到市區一家銀行一口氣欲匯款60萬美元、折合台幣約1810萬，稱要買香港外幣基金，行員懷疑她遭詐報警；沒料，周女見警方到場臉色大變，堅稱自己未遭詐騙，警方搬案例教育苦勸近1小時，周女見警方不死心，悻然離去。

據了解，這名57歲周姓貴婦於9月19日下午近2時前往苓雅區中正二路銀行臨櫃匯款，周女當時欲一口氣將帳戶存款60萬美金、折合台幣約1810萬，匯款至他人帳戶購買香港外幣基金，由於是一筆為數不小的鉅款，行員懷疑她遭詐騙報警。

轄區苓雅警分局凱旋派出所獲報趕抵銀行，沒料，周女見到警方進入銀行，臉色大變，聲稱自己未遭到詐騙，警方先安撫她坐下。

經警方初步了解，周女稱日前在網路獲得投資資訊，欲匯款美金60萬元購買香港外幣基金，可賺到穩定利潤，警方研判周女遇到常見的「基金投資詐騙」手法，當場搬出案例教育對周女說明。