獨／高雄57歲貴婦匯1810萬鉅款買外幣 警勸1小時她還是不信
高市57歲周姓貴婦上月中旬到市區一家銀行一口氣欲匯款60萬美元、折合台幣約1810萬，稱要買香港外幣基金，行員懷疑她遭詐報警；沒料，周女見警方到場臉色大變，堅稱自己未遭詐騙，警方搬案例教育苦勸近1小時，周女見警方不死心，悻然離去。
據了解，這名57歲周姓貴婦於9月19日下午近2時前往苓雅區中正二路銀行臨櫃匯款，周女當時欲一口氣將帳戶存款60萬美金、折合台幣約1810萬，匯款至他人帳戶購買香港外幣基金，由於是一筆為數不小的鉅款，行員懷疑她遭詐騙報警。
轄區苓雅警分局凱旋派出所獲報趕抵銀行，沒料，周女見到警方進入銀行，臉色大變，聲稱自己未遭到詐騙，警方先安撫她坐下。
經警方初步了解，周女稱日前在網路獲得投資資訊，欲匯款美金60萬元購買香港外幣基金，可賺到穩定利潤，警方研判周女遇到常見的「基金投資詐騙」手法，當場搬出案例教育對周女說明。
但周女仍堅稱匯款是投資賺錢，沒有被詐騙，警方苦口婆心勸說近1小時，周女仍偏執堅信沒被詐騙，見警方仍「死纏濫打」，當天先放棄匯款，悻然離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言