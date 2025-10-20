台中警方設局逮詐團 靈骨塔權狀詐騙買賣遭查獲

靈骨塔買賣近來成為詐團設局目標，台中市警方今天說，有民眾誤信靈骨塔使用憑證可換成權狀，第一度交付59萬元後發現有異，警方利用雙方第二度面交60萬元時，將詐團成員逮捕。

台中市警察局第六分局說明，近年靈骨塔買賣日益普遍，因而成為詐騙集團覬覦的目標。詐團常以「協助將靈骨塔使用憑證轉換為正式所有權狀」為由，誘騙民眾交付高額現金。

第六分局何安派出所日前接獲張姓男子報案指稱，疑似遭遇靈骨塔詐騙，張男原持有靈骨塔使用憑證，接獲自稱「林先生」的電話，對方聲稱能「協助辦理權狀轉換」，張男信以為真，已交付新台幣59萬元現金，甚至還拿到收據，直到事後向靈骨塔公司查證，才驚覺權狀根本不是自己的，急忙向警方求助。

警方獲報後立即成立專案小組，與張男合作布下陷阱，雙方約定在西屯區重慶路進行第二度面交，當林姓男子（29歲）現身收取60萬元時，埋伏員警立刻上前逮捕，查扣假權狀、手機等證物。

警方表示，林姓男子被捕後辯稱「一時糊塗」，但仍被依詐欺罪及洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。警方提醒，民眾買賣應透過合法管道查證，切勿輕信陌生人話術，更不要被「轉權狀」、「高價回收」等誘因迷惑，平白落入詐團陷阱。