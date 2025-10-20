詐騙猖獗竹市警公布打詐成果 阻詐金流逾1億5000萬元

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。新竹市警方近期積極打詐，除破獲以投資為名誘騙被害人面交百萬現金的詐騙集團，成功阻止百萬金流，昨也逮獲一名駕車衝撞員警的劉姓詐欺、妨害公務通緝犯；市警局說，今年1至9月共查獲詐欺集團50餘件、逮捕逾286人次，查扣不法所得總計約3000萬元，並成功攔阻詐騙金流逾1億5000萬元，成果亮眼。

警方指出，昨天上午劉姓男子將車停在市區經國路並在車上睡覺，為確保用路人安全，警方上前了解，劉男卻直接駕車逃離現場。警方鎖定車輛去向，之後再次在巷弄發現該車並上前盤查，但劉男竟直接衝撞員警，之後棄車改搭白牌車逃逸，最終在租屋處遭警逮捕，發現他是詐欺、妨害公務通緝犯，依法解送歸案。

此外，警二分局月前接獲民眾報案，指有詐團以投資為名誘騙，騙取被害人面交現金。警方立即成立專案小組，離捕的是，詐團竟大膽約在警察局旁空地與被害人面交，最終兩名詐欺車手當場遭埋伏警方逮捕，並查扣疑似其他被害人交付的現金，目前案件正持續溯源追查詐團上游與共犯，並積極通知潛在受害人，以防財損擴大。

根據「165打詐儀錶板」公布今年9月竹市詐騙現況統計顯示，9月竹市受理詐欺案件365件，財損金額2億1401萬餘元，受理件數約占全國總量2.48%，財損金額占2.84%。相較7月份470件、8月份395件，9月份已下降至365件，自7月起，每月詐騙受理件數呈下降趨勢，與去年同期402件相比亦明顯下降(-10.32%)，顯示竹市各項打詐措施已逐步發揮成效。

警方分析，9月最常見的詐騙手法依序為網路購物詐騙、假投資及釣魚簡訊（惡意連結）等三類。局長許頌嘉說，網路購物詐騙手法持續翻新，尤其近期各大電商週年慶開跑，詐騙集團常於 Threads、臉書、IG 等社群平台，以「免費贈物」、「免運費」、「抽獎」或「限時優惠」等話術吸引用戶點擊假連結下單，再透過假客服引導匯款上當。只要出現「網銀認證」或「點擊不明連結」等指示，幾乎都是詐騙陷阱，民眾務必提高警覺，切勿輕信操作。