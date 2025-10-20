假熱心真行騙…7旬婦帶失智鄰居臨櫃提款繳水電 詐騙23萬積蓄起訴
7旬吳姓婦人入住台北市信義區松山路一處分租套房，發現鄰居楊姓婦人罹患嚴重失智症，假意幫忙代繳房屋水電費，涉帶著楊婦到郵局臨櫃提款多達34次，詐取存款23萬2450元，楊婦外甥發現異狀、房東通知未繳房租，報案提告。台北地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴吳婦。
檢方調查，楊姓婦人罹患失智症，獨自住在信義區的分租套房生活，外甥等晚輩會到住處輪流探望，也會協助鄰居收取水電等費用交給房東，2023年9月間吳姓婦人搬進分租套房成為鄰居，發現楊婦生活雖能自理但對事情難以理解，失智症情形嚴重，謊稱熱心協助幫忙繳納水電費等，晚輩不用多跑一趟收錢，實則騙走楊婦積蓄。
起訴指出，2023年9月至2024年3月間，吳婦假借幫忙繳水電費，帶著失智的楊婦至郵局臨櫃提領現金多達34次，楊婦隨即2千至1萬餘元提領的全數金額都交付吳婦，金額共計23萬2450元。
全案直至楊婦不慎跌倒就醫，須再前往醫院補繳急診1千多元費用，楊婦外甥出面委託吳婦協助帶著楊婦到捷運站集合，且先提領現金，不料，楊婦外甥陪同抵達醫院，發現楊婦剛領錢的皮夾內僅有1千餘元，代為繳醫藥費後查詢存摺，發現當日提領1萬元不翼而飛，詢問房東後得知根本未繳房租、水電費，驚覺吳婦是騙子報案提告。檢方認定，吳婦涉犯刑法詐欺取財罪嫌，依法起訴。
