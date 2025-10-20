快訊

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

影／女營養師遭詐團冒名推銷壯陽藥減肥藥 急與台南警合拍影片澄清

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

時常接受媒體訪問，臉書、IG與Youtube分別有28萬、35萬、20萬粉絲訂閱的營養師高敏敏，近日被網友詢問「買減肥藥、壯陽藥」，讓她又驚又氣，才發現詐騙集團竟盜用她的照片、影片，假冒身分推銷產品；她今天與台南市警方推出合拍影片，呼籲民眾千萬不要上當。

近期有不少網友傳訊詢問營養師高敏敏「妳有在賣減肥藥嗎」，高回覆後，前往網友提醒的臉書查看，才發現詐騙集團盜用她的照片、影片，不只賣減肥藥，還賣「高敏敏推薦壯陽藥」、「高敏敏推薦豐胸飲品」，聲稱效果為「5-10公分」、提升「2 CUP」，讓她又驚又氣。

高敏敏表示，她絕對沒有推薦這些，她每天都跟大家說「營養就是生活習慣，不是靠什麼奇蹟仙丹」，沒想到詐騙集團卻假冒她的帳號推銷產品，甚至還假裝是她去留言，讓人誤以為是本人推薦；她表示真的沒有賣這些，拜託大家不要相信，如果看到請立即傳訊給她。

高敏敏說，現在詐騙集團真的很囂張，像這種有神奇療效，一聽就太夢幻的，基本上全部都是假的；她呼籲民眾一定要有警覺心，她只會在自己的官方社群媒體，或受邀的公開平台分享專業資訊，其他不明來源的廣告、減肥藥，千萬不要購買，可立即截圖檢舉。

高敏敏與台南市警第二分局合作拍攝反詐騙宣導影片，今天推出，呈現她被盜用照片、影片推銷產品的經過；她希望藉由這支影片提醒粉絲們守住健康、守住荷包，與警方一同對抗詐騙。警方也提醒民眾，一定要警惕「假冒名人詐騙」陷阱，通常都會假冒粉絲專頁演戲。

分局長劉怡宗表示，假冒名人詐騙手法層出不窮，包括醫師、明星、老師、理財專家都可能遭冒用，常見模式包括：「盜用名人或專業人士照片開設假帳號」、「張貼偽造留言、假見證誘騙信任」、「附上不明購買連結，讓受害者匯款或提供個資」。

劉指出，詐團慣用手法是照片上通常看不出商品品牌、廠商資訊，就是擔心民眾去查證；呼籲民眾對於來源不明的連結、帳號或廣告，務必查證，切勿隨意點擊或提供個資，若有任何疑慮，可撥打「165反詐騙專線」諮詢。

營養師高敏敏近日被網友詢問「買減肥藥、壯陽藥」，讓她又驚又氣，才發現詐騙集團竟盜用她的照片、影片，假冒身分推銷產品。記者袁志豪／翻攝
營養師高敏敏近日被網友詢問「買減肥藥、壯陽藥」，讓她又驚又氣，才發現詐騙集團竟盜用她的照片、影片，假冒身分推銷產品。記者袁志豪／翻攝
營養師高敏敏近日被網友詢問「買減肥藥、壯陽藥」，讓她又驚又氣，才發現詐騙集團竟盜用她的照片、影片，假冒身分推銷產品。記者袁志豪／翻攝
營養師高敏敏近日被網友詢問「買減肥藥、壯陽藥」，讓她又驚又氣，才發現詐騙集團竟盜用她的照片、影片，假冒身分推銷產品。記者袁志豪／翻攝
營養師高敏敏近日被網友詢問「買減肥藥、壯陽藥」，讓她又驚又氣，才發現詐騙集團竟盜用她的照片、影片，假冒身分推銷產品。記者袁志豪／翻攝
營養師高敏敏近日被網友詢問「買減肥藥、壯陽藥」，讓她又驚又氣，才發現詐騙集團竟盜用她的照片、影片，假冒身分推銷產品。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 影片 減肥 營養師 詐團

延伸閱讀

柬國詐團首腦陳志多次來台 張榮興：報北檢偵辦

7旬翁上網「找小姐」買點數被騙260萬 今年假援交詐騙財損最高

綠葡萄和紅葡萄哪個熱量比較高？營養師揭2者營養差異

詐團外籍車手大增！來台邊玩邊領贓款 被抓竟抱怨「還沒去花東」

相關新聞

影／女營養師遭詐團冒名推銷壯陽藥減肥藥 急與台南警合拍影片澄清

時常接受媒體訪問，臉書、IG與Youtube分別有28萬、35萬、20萬粉絲訂閱的營養師高敏敏，近日被網友詢問「買減肥藥...

詐騙猖獗竹市警公布打詐成果 阻詐金流逾1億5000萬元

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。新竹市警方近期積極打詐，除破獲以投資為名誘騙被害人面交...

假熱心真行騙…7旬婦帶失智鄰居臨櫃提款繳水電 詐騙23萬積蓄起訴

7旬吳姓婦人入住台北市信義區松山路一處分租套房，發現鄰居楊姓婦人罹患嚴重失智症，假意幫忙代繳房屋水電費，涉帶著楊婦到郵局...

女網友要求匯款警勸阻 中年男對警：你們年輕人不懂網路交友

台中一名53歲男子網路交友，女網友要求他匯款買錶，他到銀行要匯款時行員查覺有異報案，豐原警分局員警到場了解後勸阻，中年男...

代購BLACKPINK門票 印尼男涉詐遭圍剿

韓國女團BLACKPINK連兩天在高雄開演唱會，傳出許多黃牛糾紛甚至詐騙案，印尼籍嘉姓男子遭控以1張2800元聲稱可代購...

假援交詐騙 轉向買點數卡洗錢

詐騙集團在網路上使用正妹或帥哥照，謊稱援交、按摩或約會等服務，以保證金等要求購買點數，刑事局統計今年上半年受理「假援交」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。