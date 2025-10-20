影／女營養師遭詐團冒名推銷壯陽藥減肥藥 急與台南警合拍影片澄清

時常接受媒體訪問，臉書、IG與Youtube分別有28萬、35萬、20萬粉絲訂閱的營養師高敏敏，近日被網友詢問「買減肥藥、壯陽藥」，讓她又驚又氣，才發現詐騙集團竟盜用她的照片、影片，假冒身分推銷產品；她今天與台南市警方推出合拍影片，呼籲民眾千萬不要上當。

近期有不少網友傳訊詢問營養師高敏敏「妳有在賣減肥藥嗎」，高回覆後，前往網友提醒的臉書查看，才發現詐騙集團盜用她的照片、影片，不只賣減肥藥，還賣「高敏敏推薦壯陽藥」、「高敏敏推薦豐胸飲品」，聲稱效果為「5-10公分」、提升「2 CUP」，讓她又驚又氣。

高敏敏表示，她絕對沒有推薦這些，她每天都跟大家說「營養就是生活習慣，不是靠什麼奇蹟仙丹」，沒想到詐騙集團卻假冒她的帳號推銷產品，甚至還假裝是她去留言，讓人誤以為是本人推薦；她表示真的沒有賣這些，拜託大家不要相信，如果看到請立即傳訊給她。

高敏敏說，現在詐騙集團真的很囂張，像這種有神奇療效，一聽就太夢幻的，基本上全部都是假的；她呼籲民眾一定要有警覺心，她只會在自己的官方社群媒體，或受邀的公開平台分享專業資訊，其他不明來源的廣告、減肥藥，千萬不要購買，可立即截圖檢舉。

高敏敏與台南市警第二分局合作拍攝反詐騙宣導影片，今天推出，呈現她被盜用照片、影片推銷產品的經過；她希望藉由這支影片提醒粉絲們守住健康、守住荷包，與警方一同對抗詐騙。警方也提醒民眾，一定要警惕「假冒名人詐騙」陷阱，通常都會假冒粉絲專頁演戲。

分局長劉怡宗表示，假冒名人詐騙手法層出不窮，包括醫師、明星、老師、理財專家都可能遭冒用，常見模式包括：「盜用名人或專業人士照片開設假帳號」、「張貼偽造留言、假見證誘騙信任」、「附上不明購買連結，讓受害者匯款或提供個資」。