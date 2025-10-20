女網友要求匯款警勸阻 中年男對警：你們年輕人不懂網路交友
台中一名53歲男子網路交友，女網友要求他匯款買錶，他到銀行要匯款時行員查覺有異報案，豐原警分局員警到場了解後勸阻，中年男對年輕警察說「你們年輕人不懂網路交友」，員警耐心解說詐騙手法，男子最後才答應不再匯款。
豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、趙覺元本月15日上午9時45分接獲轄內銀行通報，有民眾在匯款過程中表現有異，匯款對象及用途說明不清，疑似遭遇詐騙，請警方到場協助查處。
警方到場後了解，匯款人53歲黃姓男子向行員表示其欲購買手錶，需將2萬5千元轉帳至某不明公司行號帳戶，警方詢問其購買網站及商品資訊時，黃男言詞閃爍、無法具體說明。
員警進一步查看黃男手機訊息，發現他在LINE中與一名女性網友有頻繁的對話紀錄，對方以交往名義博取信任，並花言巧語不斷誘導其購買商品，初步判斷為典型的假交友詐騙手法。
黃男起初堅稱網友與他是真心交往，甚至對員警表示「你們年輕人不懂網路交友，這不是詐騙」，但經員警耐心說明近期類似詐騙手法，並解析對方話術與行為異常處後，黃男才逐漸冷靜，最終打消匯款念頭，成功保住得來不易的積蓄。
豐原派出所長黃登貴提醒民眾，若有網友提出匯款、借錢或投資等要求，務必提高警覺，這可能就是詐騙，切勿輕信對方、隨意轉帳。如有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，才能守住財產。
