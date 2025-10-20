代購BLACKPINK門票 印尼男涉詐遭圍剿

印尼籍嘉姓男子（中）涉向同鄉聲稱可買到韓國女團BLACKPINK門票，前晚約30人到演唱會現場卻拿不到票，氣得報警。圖／讀者提供 韓國女團BLACKPINK連兩天在高雄開演唱會，傳出許多黃牛糾紛甚至詐騙案，印尼籍嘉姓男子遭控以1張2800元聲稱可代購門票，但前晚演唱會開演前他在門口稱沒搶到足夠門票，遭數十名粉絲當場痛罵、扯衣。警方清查他涉詐約14萬元，依背信罪嫌送辦。

BLACKPINK演唱會門票從1800元至8800元不等，6月開賣就秒殺，由於一票難求，至少已發生3起買黃牛票遭詐騙案例。

前晚6時許，在世運主場館外一群印尼籍、菲律賓籍人士吵鬧，左營警分局獲報趕抵，得知有一群人付了錢卻無法進場，怒氣沖沖圍剿25歲嘉姓男子，還有人揪著他的衣服痛罵。

警方調查，嘉姓男子在網路社群IG等管道聲稱可協助同鄉購買演唱會門票，不少人信以為真，以1票2800元代價請他購買；不料一群人抵達現場後，嘉姓男子卻告知沒搶購到足夠門票，當場提出替代方案並稱會還錢，但仍無法達成共識，被害人才報警。

警方初估，現場被害人約30人，多數為印尼籍、少數人為菲律賓籍，共購買50張門票，嘉男收取約14萬元，當場將他帶回查辦。據了解，嘉男自行幫忙買票，有買到數張19日場的門票，沒買到18日的票，原本到場想說服同鄉改看19日場次，但受害人不願意。

除此糾紛，屏東縣吳姓女子為了一睹BLACKPINK演唱會，向不認識的網友買2張票，匯款後約定14日至里港公園面交，網友卻未現身，遭詐7600元，立即報警；另一名張姓男子7月就透過臉書，花2萬元向桃園黃姓男子買2張門票，希望能帶妻子一起聽演唱會，但到了取票時間，黃男卻失聯，不僅看不成演唱會，還損失2萬元。

此外，前晚BLACKPINK團員ROSÉ出場前吃鳳梨酥配50嵐手搖飲影片讓粉絲瘋狂，有網友揭曉鳳梨酥出自高雄知名餅舖舊振南，但也提醒網路上出現許多假冒這家鳳梨酥的詐騙，高市警方提醒，民眾要買可到商品官網或實體店購買。