假援交詐騙 轉向買點數卡洗錢

詐騙集團在網路上使用正妹或帥哥照，謊稱援交、按摩或約會等服務，以保證金等要求購買點數，刑事局統計今年上半年受理「假援交」詐騙五六二○件，其中吳姓老翁被騙二六○萬元最多，詐團以往多要求買遊戲點數，轉向利用變現容易的App Store點數卡洗錢。

警方調查，北部醫務管理師退休七十三歲吳姓老翁，今年三月在Threads結識一名女網友，見照片身材火辣，約定按摩，對方以「服務費」六萬元、「保證不是警察保證金」十萬元、「保證小姐安全保證金」十五萬元、「公司保證金」七十萬元等名義，要求買App Store點數卡；吳赴超商及上網刷卡購買，提供序號及密碼給對方，共被騙二六○萬元，遲未見到「按摩妹」，驚覺被騙報案。

中部某醫材公司主管四十五歲莊姓男子，今年六月在ＩＧ結識女網友，預約到府按摩，對方表示首次服務須至指定地點，為避免「現金桃色交易」、確認不是警察釣魚辦案，須買App Store點數卡；莊赴超商花二千元購買，被要求再買以支付保證金，發現受騙報案。

警政署「一六五打詐儀表板」統計，今年上半年受理色情應召詐財詐詐騙五六二○件，吳被騙二六○萬元財損最高。詐團透過ＬＩＮＥ、ＩＧ等指提供按摩等服務，要求被害人買App Store點數卡或遊戲點數，提供序號、密碼，持續要求購買卻避不見面。

刑事局表示，App Store點數卡、遊戲點數皆非法定貨幣，難以追查金流及返還，詐團得手遊戲點數儲值至點數平台再兜售，騙得App Store點數則在手機儲值並退款，具儲值容易、退費方便、便利性高等特性，逐漸取代遊戲點數成為假援交洗錢方式。

刑事局呼籲超商，遇不斷買高額點數卡民眾，應關懷提問，必要時通報警方。