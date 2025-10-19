7旬翁上網「找小姐」買點數被騙260萬 今年假援交詐騙財損最高

詐騙集團上網使用正妹或帥哥照，謊稱提供援交、按摩或約會等服務，以保證金等要求購買點數，刑事局統計今年上半年受理「假援交」詐騙5620件，其中吳姓老翁被騙260萬元最多，詐團以往多要求買遊戲點數，轉向利用變現容易的App Store點數卡洗錢。

警方調查，北部醫務管理師退休73歲吳姓老翁，今年3月在Threads結識一名女網友，見照片身材火辣，約定按摩，對方以「服務費」6萬元、「保證不是警察保證金」10萬元、「保證小姐安全保證金」15萬元、「公司保證金」70萬元等名義，要求買App Store點數卡；吳赴超商及上網刷卡購買，提供序號及密碼給對方，共被騙260萬元，遲未見到「按摩妹」，驚覺被騙報案。

中部某醫材公司主管45歲莊姓男子，今年6月在IG結識女網友，預約到府按摩，對方表示首次服務須至指定地點，為避免「現金桃色交易」、確認不是警察釣魚辦案，須買App Store點數卡；莊赴超商花2000元購買，被要求再買以支付保證金，發現受騙報案。

警政署「165打詐儀錶板」統計，今年上半年受理色情應召詐財詐詐騙5620件，吳被騙260萬元財損最高。詐團透過LINE、IG等指提供按摩等服務，要求被害人買App Store點數卡或遊戲點數，提供序號、密碼，持續要求購買卻避不見面。

刑事局表示，App Store點數卡、遊戲點數皆非法定貨幣，難以追查金流及返還，詐團得手遊戲點數儲值至點數平台再兜售，騙得App Store點數則在手機儲值並退款，具儲值容易、退費方便、便利性高等特性，逐漸取代遊戲點數成為假援交洗錢方式。