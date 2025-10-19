快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

假按摩真詐騙 App Store點數卡成洗錢工具

中央社／ 台北19日電

App Store點數卡逐漸取代遊戲點數卡，成假援交或假按摩行騙工具。刑事局今天表示，上半年透過網路通訊軟體交易按摩服務遭詐騙案共5620件，有醫務師財損高達新台幣260萬元。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，網路通訊軟體LINE或IG常出現陌生美女帳號並提供兼職按摩服務，按摩套餐從純到不純類型都有，商談交易後，按摩妹常要求被害人購買App Store點數卡支付服務費，一旦被害人提供其卡號及密碼後，按摩妹卻避不見面，被害人才驚覺其點數早已被詐騙集團騙取儲值。

刑事局說，由於App Store點數卡具有儲值容易、退費方便、便利性高等特性，只要取得點數卡的卡號及密碼後，即可直接在手機儲值並立即要求退款，取得詐騙款項方便，近來已逐漸取代遊戲點數卡，成為假援交或假按摩詐騙的騙錢方式。

根據165打詐儀錶板資料統計，今年上半年被害人透過通訊軟體要求按摩服務而遭詐騙，案件共計5620件，其中被詐最高財損金額高達新台幣200多萬元。

北部1名吳姓醫務師就被按摩小姐陸續詐騙，連續遭詐騙集團以各種保證金加碼話術，總共購買260萬元的App Store點數卡，損失慘重。

另1名中部從事醫材業的莊男則是於今年6月在IG結識身材火辣的按摩妹「香香」，雙方相約指定地點服務，他卻被要求到超商購買2000元App Store點數卡，以避免「現金桃色交易」及確認不是警察釣魚辦案，莊男不疑有他，購買提供票面卡號及密碼後，再度被要求購買點數以繳交保證金，他警覺易遭詐而即時停損。

刑事局提醒，由於App Store點數卡、遊戲點數等皆非法定貨幣，一旦告知卡號及密碼立即被儲值，財損流通及返還管道難以追查，成為犯罪集團詐騙的洗錢管道，又以「假援交、假按摩」詐騙最常見；呼籲超商業者若遇不斷購買高額點數卡者，應進行關懷提問，必要時通報警方到場處理。

按摩 詐騙集團 密碼

延伸閱讀

傳刑事局駐外聯絡官遭霸凌 一周就完成調查？刑事局：依程序調查無不公

喊話斬首總統館長遭約談 刑事局：多名民眾檢舉依法偵辦

周杰倫豪宅 成國際詐騙洗錢集團在台據點

館長刑事局接受警方詢問 大聲喊我好怕！若被押破紀錄

相關新聞

7旬翁上網「找小姐」買點數被騙260萬 今年假援交詐騙財損最高

詐騙集團上網使用正妹或帥哥照，謊稱提供援交、按摩或約會等服務，以保證金等要求購買點數，刑事局統計今年上半年受理「假援交」...

別急著領獎！「假財政部」中獎信藏陷阱 連輸錯密碼都能成功登入

近期網路傳出一種冒用「財政部電子發票整合服務平台」的新型詐騙手法，信件以「雲端發票中獎通知」為名，誘導收件人點擊連結、輸入個資甚至信用卡資料，若一不留神，恐讓卡號、密碼全數外洩。

買Blackpink門票到場才知進不去 外籍男詐同鄉賺14萬30人受害遭圍剿

又傳買韓國女團BLACKPINK高雄演唱會門票遭詐騙案！印尼籍的嘉姓男子向同鄉聲稱可買到BP票，以1張2800元代購，昨...

影／國中同學合力阻詐保住老翁千萬元 潭子警與地政助理阻詐　

台中市大雅警分局潭子分駐所與潭子地政事務所前天聯手攔阻不動產抵押詐騙案，成功保住老翁1000萬元財產。通報的地政助理員與...

詐團外籍車手大增！來台邊玩邊領贓款 被抓竟抱怨「還沒去花東」

外籍人士來台擔任詐騙集團車手有增加趨勢，常見馬來西亞、香港等國籍，以觀光名義入境，部分領完款項快速離境躲避追查，但也有搭...

外籍車手增 來台領贓款兼旅遊

外籍人士來台擔任詐騙集團車手有增加趨勢，常見馬來西亞、香港人入境，領完贓款便快速離境、躲避追查，但也有搭配行程「一邊旅遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。