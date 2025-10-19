假按摩真詐騙 App Store點數卡成洗錢工具

App Store點數卡逐漸取代遊戲點數卡，成假援交或假按摩行騙工具。刑事局今天表示，上半年透過網路通訊軟體交易按摩服務遭詐騙案共5620件，有醫務師財損高達新台幣260萬元。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，網路通訊軟體LINE或IG常出現陌生美女帳號並提供兼職按摩服務，按摩套餐從純到不純類型都有，商談交易後，按摩妹常要求被害人購買App Store點數卡支付服務費，一旦被害人提供其卡號及密碼後，按摩妹卻避不見面，被害人才驚覺其點數早已被詐騙集團騙取儲值。

刑事局說，由於App Store點數卡具有儲值容易、退費方便、便利性高等特性，只要取得點數卡的卡號及密碼後，即可直接在手機儲值並立即要求退款，取得詐騙款項方便，近來已逐漸取代遊戲點數卡，成為假援交或假按摩詐騙的騙錢方式。

根據165打詐儀錶板資料統計，今年上半年被害人透過通訊軟體要求按摩服務而遭詐騙，案件共計5620件，其中被詐最高財損金額高達新台幣200多萬元。

北部1名吳姓醫務師就被按摩小姐陸續詐騙，連續遭詐騙集團以各種保證金加碼話術，總共購買260萬元的App Store點數卡，損失慘重。

另1名中部從事醫材業的莊男則是於今年6月在IG結識身材火辣的按摩妹「香香」，雙方相約指定地點服務，他卻被要求到超商購買2000元App Store點數卡，以避免「現金桃色交易」及確認不是警察釣魚辦案，莊男不疑有他，購買提供票面卡號及密碼後，再度被要求購買點數以繳交保證金，他警覺易遭詐而即時停損。

刑事局提醒，由於App Store點數卡、遊戲點數等皆非法定貨幣，一旦告知卡號及密碼立即被儲值，財損流通及返還管道難以追查，成為犯罪集團詐騙的洗錢管道，又以「假援交、假按摩」詐騙最常見；呼籲超商業者若遇不斷購買高額點數卡者，應進行關懷提問，必要時通報警方到場處理。