別急著領獎！「假財政部」中獎信藏陷阱 連輸錯密碼都能成功登入

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

近期詐騙手法猖獗，民眾切勿輕信不明來源的郵件。示意圖／ingimage
近期網路傳出一種冒用「財政部電子發票整合服務平台」的新型詐騙手法，信件以「雲端發票中獎通知」為名，誘導收件人點擊連結、輸入個資甚至信用卡資料，若一不留神，恐讓卡號、密碼全數外洩。

有一名女網友在Threads指出，自己8月確實中過雲端發票獎金，近日卻又收到自稱「財政部」的通知信，信中附上登入連結。她點入後發現頁面幾可亂真，連登入介面都模仿官方網站，「就算輸錯密碼也能成功登入」，才驚覺中招。原PO提醒，若不慎登入，應立即至財政部正確的官方網站更改密碼。

不少使用者也在留言區分享辨識方法。有人提醒，真正的政府網址尾碼為「.gov.tw」，一般人無法自行註冊；若看到「.com」結尾或字母順序錯亂的「einvoice」字樣，多半是假網站。也有人強調，「雲端發票中獎款項會直接匯入歸戶帳戶，不需再輸入信用卡資料」，若信中要求填卡號就是警訊。

另有民眾推薦下載「網詐通報查詢網」App，只要貼上可疑網址，即可查詢是否為詐騙網站，並可回報平台協助下架。該應用程式由數位發展部推出，是官方提供的防詐工具。

財政部也於官網發出公告，提醒民眾務必認明官方電子信箱「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」與網站「https://www.einvoice.nat.gov.tw」，皆以「.gov.tw」結尾。官方不會以Email通知載具異常，更不會要求輸入信用卡資訊。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或客服專線0800-521-988查證。

財政部 發票 雲端發票 載具 詐騙

