買Blackpink門票到場才知進不去 外籍男詐同鄉賺14萬30人受害遭圍剿

又傳買韓國女團BLACKPINK高雄演唱會門票遭詐騙案！印尼籍的嘉姓男子向同鄉聲稱可買到BP票，以1張2800元代購，昨晚約50人到演唱會現場，拿不到票連門都進不去，也無法拿回退款圍剿嘉男扯衣痛罵報警，警方逮捕初估嘉男共詐約14萬元。

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱高雄站昨、今兩天在高雄世運主場館登場，吸引10萬黑粉湧入朝聖，由於門票秒殺，一票難求，又傳買演唱會門票遭詐騙案例。

昨晚演唱會現場一群印尼籍及菲律賓籍移工在世運主場館外場吵吵鬧鬧，左營警分局警方晚間6時許接獲報案，指有人委託他人購買門票，卻拿不到門票無法入場，一群人付錢卻看不到偶像，怒氣沖沖圍剿嘉男，還有人揪著他的衣服痛罵，警方趕抵現場處理；事發影片被PO上網路社群「社會事新聞影音」。

警方抵達現場後，查出印尼籍嘉姓男子（25歲）在BP演唱會前先透過網路社群IG及朋友介紹，聲稱可以協助同鄉購買門票，不少人信以為真，以一票2800元請嘉男代購。

沒料，一群人抵達現場後，嘉男卻向同鄉聲稱因一票難求，無法搶購到足夠門票，無法提供給已付款同鄉，嘉男雖提出替代方案稱會還錢，但當天ATM提款有上限，無法與買票的同鄉達成共識，被害人才報警。