假冒一卡通詐騙 10月財損已逾百萬

高市警方接獲報案發現詐騙集團近期假冒一卡通電子票證公司名義發送釣魚簡訊附上偽造網站連結，導致民眾卡號遭盜刷、帳戶被竊，10月財損金額已逾新台幣100萬元。

高雄市警察局刑事警察大隊昨天新聞稿指出，近期接獲報案發現詐騙集團近期假冒「iPASS一卡通電子票證公司」名義發送釣魚簡訊，佯稱「帳戶異常」、「退款通知」或「卡片需更新」，並附上偽造的網站連結。

導致民眾被誤導點擊後輸入個資或信用卡資料，造成卡號遭盜刷、帳戶被竊用的情形頻傳。經統計，高雄市釣魚簡訊案類今年10月受理共32件，其中「iPASS一卡通」即佔18件，且財損金額已逾100萬元。

警方表示，民眾林小姐日前收到簡訊通知，內容顯示「iPASS一卡通系統資安優化暨帳戶資料再次確認作業通知」，並傳送連結網址要求更新iPASS MONEY帳戶。

林小姐點擊簡訊提供連結，依網站要求輸入本人手機號碼後接收到訊息認證碼（OTP），將訊息認證碼再次輸入釣魚連結網址中的詐騙網站內。

隨後，林小姐的iPASS MONEY帳戶所綁定的銀行帳戶遭不明人士先轉帳儲值至該iPASS MONEY帳戶，1分鐘後又遭不明人士以小額付費方式境外付款，始驚覺受騙報警。

對此，一卡通公司發布公告，指出近來詐騙集團假冒 iPASS MONEY，透過簡訊、E-mail或電話，謊稱「資料更新」、「帳戶異常」或「系統升級」，騙取用戶「簡訊/交易驗證碼」或個人資料，此類訊息均為詐騙。

一卡通公司提醒用戶謹記「3不原則」，包括不透露驗證碼、密碼或個人資料；不點擊陌生連結或開啟不明附檔；不依隨陌生來電指示操作。如遇任何可疑情事，可立即透過客服協助查證，共同維護帳戶安全。

警方指出，詐騙集團常冒用「官方名義」及「緊急用語」混淆視聽，誘導民眾在釣魚網站輸入資料。一卡通公司並不會以簡訊通知用戶點擊連結、提供個資或進行退款驗證，如接獲類似訊息請立即刪除。